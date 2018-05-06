Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Yalova’dan başlattı. İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer adayları ziyaret edeceğini açıkladı. İnce, “Seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım” dedi.

İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmesinin ardından kampanyasını memleketi Yalova’dan başlattı. İnce, kampanyasının yanısıra kucaklayıcı yaklaşım çerçevesinde adımlar da atmaya başladı. İnce’nin bu çerçevedeki ilk anlamlı adımı kendisi ile ilk turda yarışacak olan diğer muhalif Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret etmek olacak. İnce, bu çerçevede tutuklu bulunan HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı da Edirne Cezaevi’nde ziyaret edecek.

‘Randevu isteyeceğim’

İnce, diğer adaylara ziyaret kararını Cumhuriyet’e açıkladı. İnce, bu kararını şöyle ifade etti:

“Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım. Hiçkimseye karşı bir ötekileştirme içinde değilim. Kampanyaya başlarken muhalefette yer alan cumhurbaşkanı adaylarının tamamından randevu isteyeceğim. Doğu Perinçek’i de, Meral Akşener’i de, Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret etmeyi planlıyorum. Ben bütün adayların da bir centilmenlik içinde, özgür tartışma ortamında, adil ve eşit koşullarda bir yarış yürütmeleri gerektiğini savunuyorum. Türkiye’nin sorunlarının tartışıldığı özgür bir yarışı sağlamak da bizim görevimiz.”

‘Çekirdekten siyasetçi’

İnce, adaylığı açıklanırken tarafsızlık ve partisiz Cumhurbaşkanlığı mesajı vermek için CHP rozetini Kılıçdaroğlu’na vermişti. İnce, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adaylarına ziyaretini de yine aynı tarafsızlık ve tüm toplumu kucaklma yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirecek. İnce, bu yaklaşamını, “Evet bütün Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmak istediğim için partimin rozetini çıkardım. Benim şu anki adaylığım ve Cumhurbaşkanlığı bunu gerektirir. Ama ben çekirdekten, 15 yaşından beri siyasetin içinde, CHP’liyim. Ben ne HDP’liyim, ne İYİ Parti’liyim, ben CHP’liyim” sözleri ile vurguladı.

İnce, başta CHP örgütleri olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden çok olumlu mesajlar aldığını söyledi. İlk günden büyük bir coşku yakalandığını belirten İnce, bu coşkunun artarak süreceği ifade etti. Kılıçdaroğlu’na ve partisine adaylık için teşekkür eden İnce, seçimin sonucuna ilişkin de net bir iddia ortaya koydu:

“Bu seçimi kazanacağım. Toplumun her kesiminden büyük bir ilgi görüyorum. Biz bu seçimi alacağız.”