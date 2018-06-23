Muharrem İnce, seçime saatler kala İstanbul'da yüz binlerce kişiye seslendi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında yüz binlerce vatandaş bir araya geldi. Saat 11.25'ten itibaren miting alanı tamamen doldu.

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Maltepe, İnce 'nin düzenleyeceği büyükİstanbul mitingine hazır. Saat 13.00'da başlayacak miting için çok sayıda yurttaş sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü. Muharrem İnce 'nin "Formalarınızı giyin, kol kola gelin" çağrısına uyan taraftarlar da formalarını giyip Maltepe 'ye doğru yola çıktı.

Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı

İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alındı. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve Muharrem İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Farklı takım formaları giyerek alana gelenler dikkati çekti. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, "Cumartesi günü saat 13.00'deki miting için saat 08.00'dan itibaren miting bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 karayolunu kullanmaları tavsiye edildi" denmişti.

Yağmur

Öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle alana gelenler ıslandı. Hazırlıklı gelenler şemsiyelerini açarken bazıları ise pankart ve afişlerin altına sığındı.

Seyyar baz istasyonu

Miting alanına ayrıca cep telefonlarında sorun yaşanmaması için GSM operatörleri tarafından seyyar baz istasyonları da yerleştirildi. İnce'nin İzmir mitinginin başında internet kesilmiş, İnce duruma, "Allah belanızı versin" diyerek tepki göstermişti.

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Basın icin hazırlanan protokolde yaklaşık 500 gazeteci görev yapıyor. Basın mensuplarının yarısı yabancı basın temsilcilerinden oluşturuyor.

"TRT dışarı' sloganları"

Öte yandan, miting alanında bulunan vatandaşların, basın tribününe dönerek "TRT dışarı" şeklinde slogan attıkları görüldü.

İnce'nin kardeşi ve annesi de miting alanında

Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce miting alanında yurttaşların yoğun alkışları ile karşılandı. İnce rahatsızlandığı İçin konuşacak durumda olmadığını belirterek, “Allah oğlumun yardımcısı olsun. Cenab-ı Allah kötü insanlardan çocuğumu korusun” dedi.

Muharrem İnce'nin kardeşi Meryem İnce de çok gururlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Gazetecilerin, “Böyle bir kalabalık bekliyor muydunuz?” sorusu üzerine İnce, “Evet bugün artık böyle bir kalabalık bekliyorduk” diyerek cevap verdi.