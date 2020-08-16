T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muharrem İnce: Sabır ile muradımıza ereceğiz güzel insanlar, canlar

16 Ağustos 2020 11:09

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kendisine yakın isimlerle 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlattıklarını önceki basın açıklamasında duyuran ve "Başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir, parti içi muhalefet hareketi hiç değildir" diyen İnce, sosyal medya hesabından "Sabır ile muradımıza ereceğiz güzel insanlar, canlar" mesajını paylaştı.

TIKLAYIN - Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce: 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız, Memleket Hareketi'ni hep birlikte başlatacağız

İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Hak güneşten daha zahirdir. Murada ermek, sabır iledir." Sabır ile muradımıza ereceğiz güzel insanlar, canlar. Anadolu'nun ışığı ve huzur kaynağı Hacı Bektaş Veli'yi saygı ve rahmetle anıyorum.

ETİKETLER

muharrem incehabersabırmuradımıza ereceğiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24