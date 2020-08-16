Muharrem İnce: Sabır ile muradımıza ereceğiz güzel insanlar, canlar

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kendisine yakın isimlerle 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlattıklarını önceki basın açıklamasında duyuran ve "Başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir, parti içi muhalefet hareketi hiç değildir" diyen İnce, sosyal medya hesabından "Sabır ile muradımıza ereceğiz güzel insanlar, canlar" mesajını paylaştı.

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İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Hak güneşten daha zahirdir. Murada ermek, sabır iledir." Sabır ile muradımıza ereceğiz güzel insanlar, canlar. Anadolu'nun ışığı ve huzur kaynağı Hacı Bektaş Veli'yi saygı ve rahmetle anıyorum.