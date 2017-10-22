Muharrem İnce: Recep, Recep'e karşı; yakında karışacak bu çarşı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AKP içinde çatırdama olduğuna ilişkin iddialarla ilgili, "Bursa Belediye Başkanı açıklama yapıyor. Erdoğan da 'Sonu kötü olur' diyor. Özetleyeyim, Recep, Recep’e karşı yakında karışacak bu çarşı" dedi.

Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, AKP'li belediye başkanlarının istifasının istenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce şöyle konuştu:



Biz parti olarak ilçe başkanının istifasını isteyebiliriz, ama belediye başkanının istifasını isterken duracaksınız. Ona oy vermeyenlerin de nedenini bilme hakkı vardır.



1- Bylock mu var 2- Yolsuzluk mu var? Tehdit ediyorsun ‘sonu kötü olur’ öyle bir şey varsa hem görevden alacaksın hem savcıya teslim edeceksin.

“Senin de kafanı koparır"



Belediye başkanının istifasını istemek doğru değil, biz Gökçek’i savunmuyoruz. Sen başkanlık sevdalısıydın, tek adam yaparsan zamanı geldiğinde senin de kafanı koparır.



Bursa Belediye Başkanı açıklama yapıyor. Erdoğan da “sonu kötü olur” diyor. Özetleyeyim, Recep Recep’e karşı yakında karışacak bu çarşı. Sizin yapacağınız bir iş var, kimde Bylock çıktıysa açıklayacaksınız.





“Yargı adam olsun"



Çözümü basit, Gökçek’te Bylock var mı yok mu? Açıklayın parsel parsel satan siz, yurtları kuran siz. 17 Üniversite kurdurdunuz. Bank Asya’nın kurdelasını kesen siz.



Türkiye’nin bir tane büyük sorunu var: Yargı. Yargı adam olsun her şey düzelir.