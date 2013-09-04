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Politika

Muharrem İnce 'plaj sevdalıları'na seslendi

Muharrem İnce, kendisini dinleyenlere "Türkiye laiktir, laik kalacak" diye slogan atıp, sonra da seçim günü Altınoluk'ta plajda yatmamaları gerektiğini söyledi

04 Eylül 2013 10:40

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'den, seçim döneminde plajda yatanlara mesaj.
 
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Atatürkçü Düşünce Derneği Altınoluk Şubesi tarafından düzenlenen 'Barış ve Demokrasi' söyleşisinde konuştu.

İnce, kendisini dinleyenlere "Türkiye laiktir, laik kalacak" diye slogan atıp, sonra da seçim günü Altınoluk'ta plajda yatmamaları gerektiğini söyledi.

AKP milletvekillerinin "Cumhuriyetçiler, cumhuriyeti seviyor ama denizi daha çok seviyor" dediklerini ifade eden İnce, "Onun içindir ki seçimleri hazirana, temmuza koyuyorlar. Bilesiniz ki 1,5 milyon insan 'plaj sevdası' yüzünden seçimlere gitmiyor" şeklinde konuştu.

İnce ayrıca, Başbakan Erdoğan'a küfreden gençleri gördüğünde çok üzüldüğünü dile getirerek, "Ben 50 yaşına gelmiş bir insan olarak, bir öğretmen, milletvekili, evlat, baba olarak utandım, üzüldüm, çok üzüldüm. Bir ülkenin başbakanına bu ülkenin gençleri ne bariz küfürler ediyorlar, felaket. Küfür, siyasette bir hak arama yolu değildir, doğru değildir, tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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