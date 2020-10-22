Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü

2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan eski CHP milletvekili Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana çekilen fotoğrafın kesilerek partinin internet sitesine konulmasına tepki gösterdi.

"O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş, herkes görmüş oldu" diyen İnce, muhalefet partilerini eleştirdi:

"Muhalefet büyümüyor, küçülüyor. Muhalefetin yalanı 'vBizi saray karıştırıyor. Bize müdahale ediyorlar' şeklinde bir tavır koyuyorlar. Partinin genel başkanı ile cumhurbaşkanı adayı bir cenazede yan yana gelmiş. Değerli bir ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlarken çekilen fotoğrafı sen kesiyorsan, kendini tartışmaya açıyorsan kendine bakacaksın. Biraz akıllı bir muhalefet olsa bunları göndereceğiz ama önce muhalefet kendine baksın. 'Dış güçler bizi karıştırmak istiyorlar' gibi söylemlerden bir an önce vazgeçmeleri lazım."