Muharrem İnce: Onlarınki Cumhuriyet'e karın ağrısı

Yalova'da CHP İl Teşkilatı'nca düzenlenen ve çok sayıda sivil toplum örgütünün de desteklediği Cumhuriyet Yürüyüşü, yoğun katılımla gerçekleşti. Yürüyüşün ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "29 Ekimlerde, 23 Nisanlarda, 30 Ağustoslarda hasta olan bir Başbakan, hasta olan bir Cumhurbaşkanımız var biliyorsunuz değil mi? Onların ki baş ağrısı, diş ağrısı değil. Onların ki, cumhuriyete karın ağrısı" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, CHP il teşkilatının düzenlediği yürüyüşe yaklaşık 11 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı. Spor Caddesi’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na gelen kalabalığa birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Yürüyüşe katılan CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce “Ne mutlu Türk’üm diyene” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan atan kalabalıkla birlikte yürüdü.

'Biz asker kaçaklarının torunları değiliz'

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa konuşan İnce, “29 Ekimlerde, 23 Nisanlarda, 30 Ağustoslarda hasta olan bir Başbakan, hasta olan bir Cumhurbaşkanımız var biliyorsunuz değil mi? Onların ki baş ağrısı, diş ağrısı değil. Onların ki, Cumhuriyete karın ağrısı. Bizim Atatürk Anıtı’na çelenk koymamızı, şehitlerimize, gazilerimize, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İsmet İnönü’ye, Fevzi Çakmak’a, Kazım Karabekir’e, bütün kumandanlarımıza, bütün isimsiz kahramanlarımıza, saygılarımızı sunmamız için hükümetten izin almamız gerekmiyor. Biz bu ülkenin kuruluşunu, yoktan var edilişini, Anadolu’nun ortasındaki bu yokluklar içerisinde kurulmuş cumhuriyetin çocuklarıyız. Biz asker kaçaklarının torunları değiliz” dedi.

Konuşmanın ardından Samsun, Amasya, Ankara ve Sivas’tan gelen topraklar Atatürk Anıtı önündeki alana bırakıldı. Meydanda bir öğrencinin Andımızı okumasının ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.