CHP genel başkanlığına aday olan Muharrem İnce: Kurultayı toplayacağız

CHP Genel Başkanlığı için adaylığa talip olduğunu açıklayan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin basın toplantısıyla yaptığı ‘olağanüstü kurultay' çağrısının ardından imzaların toplanmaya başladığı belirtildi. İnce, "Kurultayı toplayacağız" dedi.

TBMM'de kayıt yaptırırken konuşan Muharrem İnce şu açıklamalarda bulundu: Sabah geldigimde 6 imza gelmisti. Ve su anda da 7 genc kurultay delegesi imzalarini gonderiyor. Olaganustu guzel gelismeler, kurultayi toplayacagiz"

Olaganustu kurultayi toplayacagiz. Ben delegelerden destek istiyorum. Pek cok ilde masa basinda delege yaziyorlar. Bir telas var. Bu yapilanlar dogru degil. Aman kaybetmeyelim koltuklarimizi korkusu chp'yi kotu yerlere surukler. Bu isin dogrusu bir an once kurultayi toplamak

CHP’nin 1216 civarında delegesi bulunuyor. Olağanüstü kurultay için delegenin en az beşte birinin imzası gerekiyor. Partide ‘Seçimli kurultay’ için yaklaşık 600, seçimsiz olağanüstü kurultayı için ise yaklaşık 245 imza gerekiyor.

İnce’nin destekçileri

Muharrem İnce’nin ‘olağanüstü’ kurultay çağrısına 1 Kasım seçimlerinde yeniden seçilen Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, çok sayıda eski milletvekili, Yalova, Edirne ve Kırklareli belediye başkanları, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Isparta, Karabük, Düzce, Kırklareli, Sakarya il başkanları destek veriyor.

Saflar belirleniyor

CHP’de Kurultay çağrısıyla başlayan hareketlilik safları da belirliyor. İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’tan sonra Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Genel Başkan Kemal Kılıçdraroğlu’na destek açıklaması yaptı. “CHP dışı kimi odakların yeterli ölçüde oy artırılmadığını bahane ederek CHP ve Genel Başkanına karşı bir karalama kampanyası ile saldırı başlattığını” söyleyen Sarıbal, “Olağan kongre süreçleri devam ederken, olağanüstü kongre talebinde bulunmak, siyasi bir nezaketsizlik; parti emekçileri, üye, delege, il ve ilçe yönetimlerini yok saymak, itibarsızlaştırmak ve güvenmemek anlamına gelmektedir” dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da Olağanüstü Kurultay’a karşı çıktı. “Olağan Kurultay” takvimi işlerken yapılan “Olağanüstü Kurultay” çağrılarına bir anlam veremediğini ve çok yadırgadığını belirten Arslan, “Olağan kurultaya 3 aylık süre kaldı, 1 Kasım seçimindeki başarısızlığın gerçek özeleştirisini olağan kurultayda daha iyi yapma imkânı varken bu aceleci isteği samimi ve gerçekçi bulmuyorum” dedi.