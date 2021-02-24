Muharrem İnce'nin kuracağı parti için iki seçenek masada

Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski CHP Yalova Milletvekili ve CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Önümüzdeki günlerde partinin ismi, logosu, müziği, tüzüğü, programını açıklayacağız" dedi. Partinin ismiyle ilgili 'Umut Partisi' ve 'Memleket Partisi' seçeneklerinin masada olduğu öğrenildi.

İnce, kendisi ile birlikte hareket eden isimlerle Ankara'da otelde bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da 3 gün süren toplantıda parti programını hazırlayan İnce ve kurmayları, bugün Ankara'da parti programı ve tüzüğüne son şeklini vermek üzere toplandı.

Başkent'te otelde bir araya gelen İnce ve ekibi, partinin ismi, logosu, müziği ve tüzüğü ile ilgili son değerlendirmeleri yapacak. Partinin ismiyle ilgili 'Umut Partisi' ve 'Memleket Partisi' seçeneklerinin masada olduğu öğrenildi.

Toplantıya, CHP'den istifa eden isimlerin de katıldığı belirtildi. Öte yandan partinin genel merkezinin de tutulduğu, binada tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Muharrem İnce, toplantı için otele girişte DHA'ya yaptığı açıklamada, partinin ismi, tüzüğü ve programı hakkında detayları konuşacaklarını belirterek, "Programı tartışacağız bugün. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en çağdaş tüzüğü bizimkisi olacak. Ayrıntıları açıklayacağım önümüzdeki günlerde. Genel başkanı üyeler seçecek. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Kota değil fermuar yöntemi olacak. Bir kadın bir erkek olacak. 'Kota' deyip kimseyi kandırmayacağız. Gerçek demokratik bir tüzük olacak. Önümüzdeki günlerde partinin ismi, logosu, müziği, tüzüğü, programını açıklayacağız" dedi.