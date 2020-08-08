Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen partinin ismi için üç seçenek konuşuluyor

CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. Aralık ayında kuruluş dilekçesinin verileceği öne sürülen parti için şu ana kadar; "Birinci", "Ulusal Sol" ve "Çağdaş" isimlerinin önerildiği konuşuluyor.

İndependent Türkçe'nin edindiği kulis bilgilere göre, İnce'nin parti kurma konusundaki fikri güçlenmiş durumda. Siyaset kulislerine göre İnce'nin kuracağı iddia edilen partiye isim olarak şu ana kadar "Birinci", "Ulusal Sol" ve "Çağdaş" isimlerinin önerildi. Bu isimlerin İnce ekibi içerisinde tartışıldığı iddia edildi. Önerilen isimlerden şu ana kadar en çok beğenilenin "Birinci" olduğu ancak yeni tekliflerin tartışılması için son kararın sonraki aylara bırakıldığı kaydedildi.

'Kürt ve sosyalist kesim' tepkisi

İnce'nin yeni kurulacak partiyle ilgili olarak "4-5 ay içinde birinci olacak bir hareket kurulabilir" dediği iddiası basına yansımıştı. "Ulusal Sol" ismine ise partiyi ulusalcı bir çizgide göstereceği, bu durumun Kürtler ve sosyalist kesim arasında antipati ile karşılanacağı gerekçesiyle ekip içinden itirazlar geldiği öğrenildi.

"Önce üç ay Türkiye'yi dolaşacak, 2021 Ocak'ta partinin kuruluşunu ilan edecek"

İnce'nin kafasındaki plana göre öncelikle eylül, ekim ve kasım aylarında tüm Türkiye dolaşılarak neden yola çıkıldığı halka anlatıldıktan sonra aralık ayı gibi partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin planlandığı, 2021 Ocak ayı gibi de partinin kuruluşunun ilan edilmesinin düşünüldüğü öne sürüldü.

TBMM'ye yakın genel merkez aranıyor

Yine kulislerdeki iddialara göre, genel merkez için arayışa geçen İnce ve ekibinin Ankara'da Çankaya ilçesinde TBMM'ye yakın iki yeri inceledikleri iddia edildi.

"10 kişilik ekiple çalışan İnce, 19 kişiye bizzat teklif götürdü"

İnce'nin çevresine "Küskünler hareketi olmayacağız" diyerek CHP yönetimine müzmin muhalifler yerine yeni isimlerle yola çıkmak istediğini söylediği belirtildi. 10 kişilik bir ekiple çalışan İnce'nin şu ana kadar aralarında kamuoyunda isimleri bilinen bir emekli general, bir eski belediye başkanı, bir ekonomistin de yer aldığı toplam 19 kişiye yeni kurulacak partide yer almaları için bizzat teklif götürdüğü iddia edildi.

Parti kurulması halinde halen CHP içerisinde olan ve İnce'ye yakın altı milletvekilinin geçebileceği de dillendirilen iddialar arasında. CHP'li bazı belediye başkanlarına teklif götürüldüğü kaydedildi. Teklif götürülen isimlerin genellikle temkinli yaklaştıkları, İnce'nin yeni partiyi kuracağını açıkça ilan etmesine kadar medyaya görüş beyan etmeme eğiliminde oldukları da söylendi. Partinin finansmanının nasıl sağlanacağı sorularına karşın DEVA ve Gelecek Partisi'nin örnek gösterildiği, parti kurucularından sağlanacak finansmanla yola çıkılacağının belirtildiği öğrenildi.

Ana hedef kararsızlar ve sandığa gitmeyenler

Partinin hedef kitlesinin CHP tabanından ziyade kimi anketlerde yüzde 30'lara varan kararsızlar olacağı, İnce'nin söylemleri ile sadece parti yönetiminin politikalarından rahatsız olan CHP'lileri değil, kararsızları ve sandığa gitmeyenleri kazanmayı amaçladığı belirtilmekte.

İnce, "Meclis'e daha fazla Atatürkçü milletvekili girmiş olacak" demiş

İnce'nin "CHP'yi bölen kişi" olma eleştirilerine katılmadığı ve çevresine "Parlamenter sistemde olsam evet ancak Cumhurbaşkanlığı sisteminde partiyi değil Başkan'ı seçiyoruz" dediği kaydedildi. İnce'nin olası bir seçimde partisinin yüzde 12 oy alacağını iddia ettiği, "Bölmek bir yana bizim dışımızda CHP'den gireceklerle birlikte Meclis'e daha fazla Atatürkçü milletvekili girmiş olacak" dediği öne sürüldü.

İki şirkete araştırma yaptırdı: Oy potansiyeli yüzde 9

İnce'nin hali hazırda devam eden çalışmaları için iki araştırma şirketine çalışma yaptırdığı ve bu çalışmalara göre oy potansiyelinin mevcut durumda yüzde 9 civarında olduğunu söylediği iddia edildi. Buna karşın siyaset kulislerinde İnce'nin parti kurması halinde desteğinin şimdilik yüzde üç ile beş arasına tekabül edeceği iddiaları dile getiriliyor.

İnce'nin handikapı ittifak içinde de yüzde 5 baraj riski

İnce'nin en büyük handikapı ise AKP ve MHP tarafından çalışmaları sürdürülen ve sonbaharda Meclis'e sunulması muhtemel yeni siyasi partiler yasasında ittifakla seçime giren partilere bile yüzde 5 barajını geçme zorunluluğu getiren bir düzenlemenin yer aldığı iddiası. Böyle bir düzenlemenin hayata geçmesinin İnce'nin işini zorlaştırabileceği kaydedildi.

Yorum yapmama kararı alan Kılıçdaroğlu, ilk PM'de "Birlik" çağrısı yapacak

Bu arada CHP yönetiminin İnce yeni partiyle ilgili açıklama yapana kadar yorum yapmama kararı aldığı belirtilirken, buna karşılık 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü yapılması beklenen ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin ismini anmadan birlik beraberlik çağrısında bulunacağı kaydedildi.

İnce, yeni MYK'ya göre çalışmalarına hız verecek

Buna karşın İnce'nin yeni girişimiyle ilgili yol haritasını şekillendirmek için 10 Ağustos 2020 günü açıklanması beklenen yeni MYK'yı görmek istediği öne sürüldü. İnce'nin özellikle parti içerisinde kendisine yakın isimleri elediğini iddia ettiği ve bir dönem "10 Aralık Hareketi" olarak bilinen yapı içerisinde yer alan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile ona yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

İnce'nin bire bir görüşmelerinde parti içinde 10 Aralık Hareketi kökenli siyasetçilerin artan ağırlığıyla ilgili olarak "Bir zamanlar bu CHP'yle olmaz, CHP kapatılıp yeni parti kurulmalı diyenler şimdi CHP'yi yönetir oldular" dediği iddia edildi. İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'da da kendisinin rahatsız olduğu kimi isimlerle yola devam etmesi halinde çalışmalarını daha da hızlandıracağı öne sürüldü.

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'da İnce'nin eleştirdiği Oğuz Kaan Salıcı'ya yer vermekle birlikte görevini değiştirebileceği, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Tekin Bingöl seçenekleri üzerinde durulduğu da iddialar arasında.

CHP, yeni partinin kurulması halinde tüzük kurultayı toplayabilir

Yine İnce'nin partisinin kurulması ve kamuoyunda ses getirmesi halinde CHP yönetiminin partiden olası kopmaların önüne geçmek için muhaliflerce talep edilen seçimlerde adayların ön seçim ile belirlenmesi talebini hayata geçirmek için bir tüzük kurultayı toplayabileceği CHP kulislerinde konuşulan iddialar arasında.

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