Deniz Baykal: Muharrem İnce'nin ayrılmasına da, parti kurmasına da göz yumamayız

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, CHP'den ayrılarak parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce'nin ziyaret edeceği eski genel başkan Deniz Baykal'ın, "Muhalefetin en güvenilir en toparlayıcı partisi CHP'dir. CHP'nin içinden bir kişinin dahi ayrılmasını maç seyreder gibi yapamam. İnce'nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız. Genel Başkan, Genel Merkez yönetimi, milletvekillerimiz, örgütümüz ve seçmenimiz de seyirci olmamalı. CHP demek adalet, hak ve hukuk demektir. Bu ilkeler etrafında birleşenler olmalı, ayrılanlar olmamalıyız. Toplum iktidar uygulamaları altında büyük sıkıntı içindeyken, kendi içimizdeki arkadaşlarımızla kucaklaşmak zorundayız. Muharrem İnce'nin ayrılmasına izin vermemeliyiz. Ayrılması kabul edilemez." görüşlerini aktardı.

Orhan Uğuroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Muharrem İnce'yle görüşmesi ve ayrılmasının yanlış olduğunun ifade edilmesi gerektiğini anlatacağını ifade eden Deniz Baykal'ın, "Bundan sadece CHP değil Türkiye'de kazançlı çıkar. Çünkü kırılmaya tahammül edilemeyecek bir siyasi tablo içindeyiz.Elbette sessiz kalıp seyredecek değiliz. " sözlerine de yer verdi.

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