Muharrem İnce'nin açıklama yapacağı yer ve saat belli oldu

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin kamuoyuna yapacağı ilk açıklamanın yeri ve saati netleşti.

İnce, Ankara'daki basın toplantısını yarın Çukumambar'daki Holiday İnn Otel'de saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Kulislerde parti kuracağı konuşulan ve kamuoyuna yakın çevresi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamaların yansımasıyla gündeme oturan İnce, “Bu süreçte herkes konuştu, bir ben konuşmadım. Açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağım" demişti. İnce, “Ben evime gelen misafiri geri çevirmem, açıklama yapmadan göndermem. Açıklama yapmamış olsaydım medya özgürlüğüne de saygısızlık olurdu. Önümüzdeki hafta Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu süreçte herkes konuştu. Bir tek ben konuşmadım. Konuşsunlar bakalım. Herkes eteklerindeki taşları döksün. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde her tür soruya cevap vererek, bunları anlatacağım” ifadesini kullanmıştı.