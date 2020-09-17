Muharrem İnce'nden Kaftancıoğlu'na gönderme: 'Mustafa Kemal' demek kimin haddine, soyadını söylemeye mecbursun

"Memleket Hareketi" başlatan eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demesiyle başlayan tartışmaya katıldı. İnce, "Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun" dedi.

İnce açıklamasında, "Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana 'Muharrem' diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun.Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur."" ifadesini kullandı.

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