Muharrem İnce: Muhalefet, adayını 'yıpranmasın' diye belli etmeyecekmiş, Erdoğan yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına ilişkin olarak "Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?" dedi.

İnce, İzmir'de üniversite öğrencileriyle yaptığı konuşmada siyasetin "salıdan salıya birbirine hakaret etmek" olmaması, geleceğin konuşulması gerektiğini söyledi. İnce, bilim, hukuk, yapay zeka, iklim değişikliği gibi konuların tartışılmasını istedi.

İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamaması hakkında, "Hiçbiri kendine güvenemiyor, 'Ben Erdoğan'ı yenerim' diyemiyor. Ben diyorum, onu yenerim diyorum. Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?" dedi.

Altı muhalefet partisi liderinin imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ne değinen İnce, metinde Atatürk'ün isminin geçmediğini, İstanbul Sözleşmesi'ne değinilmediğini söyledi.

Bu mutabakatın yürüyeceğine inanmadığını savunan İnce, muhalefetin oylarını böldükleri eleştirisiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bunu söyleyenler matematik bilmeyenler. İkili bir sistem var, bir iktidar tarafı, bir de muhalefet. Ben Cumhur İttifakı'na geçmediğim sürece bu tarafta kalmış oluyorum. O zaman bölme olmaz. Biz muhalefet tarafında kaldığımız için oy bölmesi yok. Bunu söyleyen yalancılar korkuyorlar. İzmir'de CHP'den bir sürü memnuniyetsiz var. 'Yeter ki AKP gelmesin' diye oy veriyorlar CHP'ye. O oyları kaybetmek istemiyorlar, dolayısıyla 'oyları bölüyorlar' diyorlar. Bizim gidip Erdoğan'ı destekleyecek halimiz yok. Ama yeni bir yol açmak istiyoruz."