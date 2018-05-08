Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret etti

24 Haziran'da gidilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanları adaylarını ziyareti kapsamında İyi Parti Genel başkanı ve cumhrubaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İnce ve beraberindeki heyeti, parti binasına gelişinde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu karşıladı. Daha sonra Akşener'in makamına geçen İnce'ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.

İnce ve CHP heyetine önce çay ikramı yapıldı. İnce ‘'Sohbet güzel koyu şimdi bir de kahve içeriz” dedi. Lütfü Türkkan ise CHP Genel Merkezi'nde yaşanan asansör krizini hatırlatıp,” Bizim asansörde sıkıntı olmaz Cumhurbaşkanı adayımız için gerekirse bizler ineriz” diye espri yaptı.

Görüşmede Muharrem İnce'nin Akşener'e “Sayın Başkan, bu seçim ikinci tura kalır. İkinci tura siz kalırsanız kayıtsız ve şartsız sizin Erdoğan'a karşı seçilmeniz için tüm Türkiye'yi dolaşacağım” dediği öğrenildi.

Akşener de seçimin ikinci tura kalacağını öngördüğünü belirterek,”Ben daha partiyi kurmadan bu konudaki görüşlerimi beyan etmiştim. Aynı yerdeyim. Siz de 2. tura kalırsanız ben de aynı şekilde sizi destekleyeceğim” dedi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Akşener, parti genel merkezinden ayrılışında İnce'yi otomobiline kadar uğurladı.

İnce dün de Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti.