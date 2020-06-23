Muharrem İnce kolları sıvadı, takipçisinin fizik sorusunu çözdü

Eski, CHP milletvekili ve fizik öğretmeni Muharrem İnce, sosyal medyada bir takipçisi tarafından kendisine yöneltilen fizik sorusunu cevapladı.

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı, emekli Fizik öğretmeni Muharrem İnce'ye, sosyal medya hesabında bir takipçisi tarafından gönderilen fizik sorusu soruldu.

Paylaştığı soruya Muharrem İnce'yi etiketleyen genç, "Düşünsene bu tweeti Muharrem İnce görüyor ve cevabını atıyor" dedi.

Soruyu çözdükten sonra cevabını yollayan Muharrem İnce ise, "Fizikten çok uzak kalmışım sen yine de bir bilene sor" ifadelerini kullandı.

CHP'li İnce, kağıttaki kırmızı çizginin torunu Meriç Asya'ya ait olduğunu belirten bir de not bıraktı.