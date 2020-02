Muharrem İnce: Kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz

Devrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Eğitimde 1\'inci hedefimiz başlangıcından bittiği yere kadar parasız yapmak. İkincisi, okul öncesinden doktoraya kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Dindar bir nesil yetiştirilmesinden rahatsızlık duymam. Ama asla kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz. Eğitimde dayatma değil, uzlaşmayı sağlayacağız\" dedi.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi\'nde (NEF) okul arkadaşları ile bir araya geldikten sonra, Kuvayi Milliye Meydanı’nda düzenlenen mitingte konuştu. İnce, binlerce kişinini doldurduğu alana, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, CHP milletvekilleri Ahmet Akın, Namık Havutça, Mehmet Tüm, ilçe belediye başkanları ve milletvekili adaylarıyla geldi. İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte geldiği miting alanında ilk olarak kalabalığı selamladı. Alanda toplananlar sadece Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşırken, \'Enişte Balıkesir\'e hoşgeldiniz\', \'Enişte Balıkesir senin yanında\' pankartları dikkat çekti.

\'BEN BİSİKLETE BİNEYİM SEN ATA BİN\'

Gençliğinin ve hayallerinin kentinin Balıkesir olduğunu söyleyen İnce, Balıkesir\'in \'Tamam\' dediğini söyledi. Kalabalığa dikkat çekip, dünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın Balıkesir mitingine gönderme yapan İnce, \"Geçenlerde bisikletle sahneye çıktım. \'Sen ancak bisiklete bin demiş.\' Tamam ben bisiklete binmeye devam edeyim, sen de ecdat yadigari ata bin de göreyim. Ben bisiklete bineyim, sen de git ata bin. Dün bana \'Kukla\' demiş. Tabi kendisi sürekli yalan söyleyip pinokyo gibi burnu uzayacağı için bana \'Kukla\' diyor\" dedi.

\'TEK BAŞINA KALDIN\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı yasama, yürütme ve yargıyı anlayamamakla eleştiren İnce, \"Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanlarımı atayıp, yürütmenin başında olacağım. Yasama ayrı, yürütme ayrı. Ama sen her yerde tek adam olduğun için bu ayrımı öğrenemedin. Şu beraber yola çıktığın arkadaşlarından yanında kim kaldı? Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır yanında yok. Tek başına kaldın. Tek adamsın. Hiçbirisi yok\" diye konuştu.

Daha sonra \'yerli otomobil\'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la yaşadıkları tartışmaya değinen İnce, şöyle konuştu:

\"Otomobil polemiği sürüp gidiyor. Erdoğan diyor ki \'Yerli otomobil yapacağız.\' Ben de diyorum ki \'Sen ilkel teknolojiye talipsin. Kaportasına talipsin, koltuğuna, tekerleğine talipsin.\' Ben yerli otomobilin beynine talibim. Bir; otomobili yapma. İki; otomobili yapan robotu yapma, artık otomobilleri robotlar yapıyor. Üç; otomobili yapan robotun beynini yapma. İşte ben üçüne de talibim. Sen 30 yıl önceki teknolojiye talipsin. Aradaki fark bu.\"

\'ÇOCUKLARI İSTEMEDİĞİ OKULA YOLLAMAYACAĞIZ\'

Miting düzenlediği her bölgede o bölgeye uygun konular konuşacağını söyleyen İnce, Balıkesir’de ise eğitime ağırlık vereceğini belirtti. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi\'nden mezun olduğunu ifade eden İnce, şöyle konuştu:

\"Tarımı Urfa\'da, sanayiyi Kocaeli\'de, dış politikayı İzmir\'de konuşacağım. Eğitimi de Balıkesir\'de konuşacağım. Eğitimde uygulayacağımız 25 maddeyi tek tek anlatacağım. Eğitimi neden Balıkesir\'de konuştuğumuzu söyledim. Eğitimde 1\'inci hedefimiz başlangıcından bittiği yere kadar parasız yapmak. 2, okul öncesinden doktoraya kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Dindar bir nesil yetiştirilmesinden rahatsızlık duymam. Ama asla kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz. Eğitimde dayatma değil, uzlaşmayı sağlayacağız. Eğitim siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak. Okul türlerinde ayrım yapılmayacak. Okul öncesi eğitim zorunlu olacak. Engelli çocuklar için bütün engelleri kaldıracağız. Taşımalı eğitim, ikili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulaması kaldırılacak. Sıkı durun. Kapanan köy okullarını yeniden açacağız. Çocuklarımızı istemediği okula yollamayacağız. 24 Kasım’da her öğretmene birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Ek ders ücretlerini vergiden muaf tutacağız. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliği kaldıracağız. Öğretmen alımında mülakatı kaldıracağız. Performans düzenlemesini kaldıracağız. Öğretmen yetiştirmeyi yeniden düzenleyeceğiz.\"

\'HER YIL EĞİĞİM İÇİN 10 BİN ÖĞRENCİ YURT DIŞINA GİDECEK\'

Cumhurbaşkanı seçilmesi ve göreve gelmesi sonrasında 2 yıl içinde tüm öğrencileri tarikat yurtlarından kurtaracağını söyleyen İnce, \"Öğrenciler, evlatlarım size sözümdür. 2 yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim\'de 500\'er lira burs alacaksınız. Mezun olduğunuzda iş bulamazsanız 2 yıla kadar kredileriniz ödenmeye devam edecek. YÖK\'ü kaldıracağız. 10 bin öğrenciyi her yıl yurt dışına göndereceğiz. Rektörler yeniden seçimle işbaşına gelecek. Eğitimi bilimsel, parasız, demokratik ve laik hale getireceğiz. Bunları bir fizik öğretmeni olarak sözleşme kabul edin. Bu milletle aramda bir sözleşmedir\" dedi.

\'BEN GÖNÜLLERE KÖPRÜ KURDUM\'

\'Köprü\' tartışmasına da değinen İnce, demir ve betondan köprü yapmanın kolay iş olduğunu belirterek, \"Birincisini Demirel yaptı. 2\'ncisini Özal yaptı. 3\'üncüsünü Erdoğan yaptı. \'4\'üncüsünü de İnce gelir yapar\' dedim. Bana \'Senin hadidine mi düşmüş köprü yapmak?\' dedi. Parayı basıp köprü yaparsın. Demirel’in yaptığı köprüden niye 10 liraya, seninkinden neden 100 liraya geçiyoruz. Demir ve betondan köprü yapmak önemli değil. Ben gönüllere köprü kuruyorum. Bana \'Gariban Cumhurbaşkanı adayı\' diyorsun. Sana göre garibanız, evet. 3 Kasım 2002\'de milletvekili olduğumda sen daha değildin. Benden 5 ay sonra milletvekili oldun, başbakan oldun. 16 sene aynı maaşı aldık. Aynı maaşı almamıza rağmen ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun? Sen bana \'Gariban\' diyorsun ama ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Neden biliyor musun? Ben insanları Kürt- Türk, Alevi- Sünni, sağcı-solcu, kadın-erkek, AK Parti- CHP’li diye ayırmam. Ben insanları seviyorum. Dünyanın en zengin adamıyım\" diye konuştu.

‘PARTİYİ KURARKEN PENSİLVANYA\'YA GİTTİN Mİ?’

Başörtüsü konusundaki eleştirilere de değinen İnce, isteyenin başörtüsünü okulda, işte ve devlet kurumlarında takabileceğini söyledi. İnce şöyle konuştu:

\"18 yaşında bu şehrin sokaklarına karış karış dolaşmış biri olarak söz veriyorum. Değerli AK Partili kardeşim Muharrem İnce Allah\'ın izni, milletin isteği ile Cumhurbaşkanı olduğumda kandırılma. Onu daha ilkokulu bitirmemiş FETÖ bile kandırdı. Sen kanma. Milletin başörtüsüne karışacağımı söylüyor. İstediğin yerde başörtünü tak. İster evinde tak, ister sokakta tak, ister devlet dairesinde rak okulda tak. Seni desteklemeyen herkese \'hain, FETÖ\'cü ve terörist\' diyorsun. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda tüm bilgiler elime ulaşınca açıklayacağım. Herkese \'hain ve FETÖ\'cü dedin. Sen 2001 yılında partiyi kurarken, icazet almak için Pensilvanya’ya gittin mi gitmedin mi? Soru bu basit. Kiminle gittiğini biliyorum, ona zarar gelmemesi için söylemiyorum. Cumhurbaşkanı olduğumda icazet almak için gittiğini açıklayacağım, gün ve saati ile. Bana ve millete cevap ver. Bankasya’nın kurdelesini kesiyorsun, ama gariban birisi Bankasya’ya 100 lira yatırdı diye işinden ediyorsun. Sende hiç vicdan ve Allah korkusu yok mu?\"

\'TÜRKİYE’Yİ İFLAS ETTİRİLERSE PARALARINI ALAMAZLAR\'

Daha sonra ekonomi konusunda konuşan İnce, Ekonomi Bakanı\'nı eleştirdi. \"Doların yükselişinde dış güçlerin oyunu var\" açıklamlarına tepki gösteren İnce, şunları söyledi:

\"Ekonomi Bakanı \'Dolar kurlarını tanımıyorum\' diyor. Başbakan da \'Dolsa ne olur dolmasa ne olur\' diyor. Yabancı bir güç varmış, gizli bir el. Dış mihrak. Bu dış mihrak bizi dolar ile terbiye ediyormuş. Eğer böyle bir dış mihrak varsa söz senin yanında olacağım, gel beraber mücadele edelim. Köprülerden dolar üzerinden anlaşma yapan ben miyim, sen mi? Hem dolar üzerinden anlaşma yapacaksın hem de dolar yükselince ağlayacaksın. O zaman sen bu dış mihrakların ortağısın. Köprüden geçmeden köprüye para ödüyoruz. Uçaklar kalkmadan havaalanına para ödüyoruz. Hastalar yatmadan hastaneye para ödüyoruz. AK Parti’ye oy verenlere söylüyorum; Yabancı bir güç varmış. Bu yabancı güç Türkiye’yi iflas ettirmek istiyormuş. Türkiye’nin 450 milyar dolar borcu var. Para babalarına. 450 milyar doların 320 milyar dolarını Erdoğan borçlandı. Burada bir şirket var. Ben bu şirketten borç para aldım. Bu şirket beni iflas ettirirse kazancı olur mu? Olmaz. Beni iflas ettirirse parasını alamaz. Türkiye’den alacağı var. Türkiye’yi iflas ettirirse parasını almaz. Ey millet sizi kandırıyorlar.\"

\'ÇİFTÇİYE MAZOT 3 LİRADAN VERİLECEK\'

Çiftçinin kazanabilmesi için toplanan ürünlerin işlenerek markalaştıracaklarını belirten İnce, şöyle devam etti:

\"Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Domates mi ekiyorsun, domastes olarak satarsan ucuza satarsın. Ama tarıma dayalı sanayi kurup, salça ve ketçap olarak satarsan daha çok kazanırsın. Ama bunu yapabilmek içinde senin markalaşman lazım. Zeytin satıyoruz. İtalya bizden zeytin alıyor onu işliyor zeytinyağı yapıyor, İtalyan markası olarak şişeye kayıyor. Bizden 1\'e alıp 15\'e satıyor. Markalaşalım zeytinyağı olarak satalım, Erdoğan da \'Zeytinleri keselim\' diyor. Yerli ürün ve tohumları geliştirelim diyoruz. O da \'Bulgaristan ve Yunanistan\'dan saman ithal edelim\' diyor. Türkiye televizyon yapıyor mu? Yapıyor. Türkiye, otomobil üretiyor mu? Üretiyor. Bir televizyondan 10 euro kazanıyor. Boşa kürek çekiyoruz. Otomobilden 100 euro kazanıyoruz. Hikayeden boş işler. Niye biliyor musunuz? Bizim markamız yok. Bizim BMW’miz, Mersedesimiz yok. Montaj sanayimiz var. Bu ülkenin gençlerini iyi yetiştirelim. Çocukları yetiştirelim. Yurt dışına yollayalım, dil öğretelim, mühendis yapalım onları. Dünyanın en iyi mühendisleri olsunlar. Markamız olsun bizim. Markada olmazsan arkada olursun.\"

İNCE\'DEN 3B FORMÜLÜ

Marka yaratmak için Türkiye\'ye özgür gençler gerektiğini söyleyen İnce, kindar gençlerle marka olamayacağını belirtti. Bir gencin Cumhurbaşkanı\'nı eleştirdi diye kapısına polislerin gelmemesi gerektiğini ifade eden İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Mesela Wikipedia\'yı hemen açacağım. Mesela Passolig’i kaldıracağız. Erdoğan stadyuma girdiğinde protesto ediyorlar. Passolig olduğunda kim nerde oturuyor görüp hemen tutuklayacaklar. Neden? Korku. Benim bu milletten korkum yok. Onun için bu uygulamayı kaldıracağız. 3 B. 1, barışacağız. 2, ekonomik olarak büyüyeceğiz. 3, adil bölüşeceğiz, adil. Emekli maaşına bakın. Biri 840 lira alıyor. Biri 6 bin 500 lira alıyor. 9 kat fark var. Finlandiya’da bu 2 kat. 90’lı yıllarda çalışanların milli gelirdeki payı yüzde 37, şu an yüzde 17. Çalışanlar batıyor, esnafın battığı gibi. Emeklilere ramazanda bin lira, kurbanda bin lira olmaz bu. 3-4 sene sonra gider bu. Cumhurbaşkanı takdirine kalmamalı. Taahhüt edeceğiz ve o günkü asgari ücret kaç liraysa onu vereceğiz.\"

İnce, \"Bizim yönümüz neresi belli değil. Avrupa mı Ortadoğu mu, belli değil. Bizim gönlümüz Avrupa\'dan yana olacak. Özgür ve zengin bir Türkiye istiyoruz. Yönetimimiz demokrasi. Şimdi yönetim nasıl? Bir tek adam var yanında da ehliyetsiz bir takım var. Her şeye \'Evet\' diyorlar. Öksürse, \'Efendim ne güzel öksürüyorsunuz\' diyorlar. Bundan kurtulacağız. Yeni dönemde güçlü bir lider olacak, yanında da liyakatlı bir ekip olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Bunu Çanakkale ruhu ile başaracağız. Bu millet bulgur pilavı, üzüm hoşafı ile nasıl başardıysa öyle başaracağız\" dedi.

Muharrem İnce konuşması ardından kürsüde meydanı dolduranla arkasını dönüp, selfie çekti. Karanfil dağıtımının ardından İnce, Çanakkale mitingine katılmak için Balıkesir Merkez Havalimanı\'na hareket etti.

İNCE, KORUMASININ İTTİĞİ KİŞİDEN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Muharrem İnce, Balıkesir Merkez Havaalimanı\'nda, İzmir Çiğli\'deki dünkü mitinginde sahnede kendisi ile selfie çekilirken korumasının iterek sert davrandığı İsmail Kalkan\'ı telefonla arayıp özür diledi.

İnce, telefonla görüştüğü Kalkan\'a, \"Koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onlar adına. Kusura bakma olur mu? Bütün aileye selam söyle. Olmasını istemezdim böyle bir şeyin ama olmuş artık, ne yapalım. Görüşmek üzere, hoşçakal\" dedi.



