Muharrem İnce: Kendileri IMF’ye borç verecek kadar çalmışlar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ABD\'de çeşitli suçlardan yargılanırken, itirafçı olarak ifade veren Reza Zarrab\'ın açıklamaları üzerinden hükümeti eleştirdi. Zarrab için \"35 yaşındaki çocuk koskoca devleti satın almış\" diyen İnce, \"IMF’ye borç verecek düzeydeyiz biz diye bağırıyorlar. Doğru, haklılarmış ama Türkiye’yi kast etmiyorlarmış, kendilerini kast ediyorlarmış. Kendileri IMF’ye borç verecek kadar çalmışlar” diye konuştu.

Çiftlikköy Kültür Merkezi’nde yapılan 10\'uncu CHP Olağan Çiftlikköy İlçe Kongresi’ne partililerin yanı sıra Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İl Başkanı Özcan Özel, Merkez İlçe Başkanı Ertan Şener de katıldı. Çiftlikköy İlçe Başkanı Nedim Güler’in açılış konuşmasıyla başlayan kongrede divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kongrede faaliyet raporları okundu.

Kongrede söz alan milletvekili Muharrem İnce ise gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, İran\'a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD\'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamalarından Miami\'de tutuklandıktan sonra itirafçı olan işadamı Reza Zarrab\'ın açıklamaları üzerinden hükümeti eleştirdi. İnce, “Bir insan koluna 1 milyonluk saati nasıl takar? Dünyalar benim olsa, 1404 lira ile geçinen insanlar varken o saati koluma takamam. Hele hele rüşvet parasıysa. Bunlar da hep adamlarıydı. O 4 bakanı gelip mecliste akladılar. Biz \'Yargılansınlar Yüce Divan\'a gitsinler\' dedik, AKP’liler \'gerek yok\' dedi. IMF’ye borç verecek düzeydeyiz biz diye bağırıyorlar. Doğru, haklılarmış. Doğru ama Türkiye’yi kast etmiyorlarmış, kendilerini kast ediyorlarmış. Kendileri IMF’ye borç verecek kadar çalmışlar. Bunun bedeli var\" dedi.

\"YEMEĞİ KİM YEDİYSE HESABI O ÖDEYECEK\"

Türkiye\'nin büyük bir devlet olduğunu söyleyen Muharrem İnce, kendisi ile ilgili bir konuya değinerek, eleştirilerini sürdürdü. İnce, \"1910 senesinde Yunanistan’ın Selanik Vilayeti’nde dedemin dedesinin keçilerine Yunan jandarması el koymuş, 2017 senesinde. Bu belgeyi buldum ben. Bu devlette kaydı var merak etmeyin. Ayakkabı kutusunun kaydı var, yatak odasındaki kasaların kaydı var merak etmeyin. Bir gün hesap verilecek. Yemeği kim yediyse hesabı o ödeyecek. Milli meseleymiş bu. Saat çalmak ne zamandan beri milli mesele oldu. Kim yaptıysa gitsin hesabını versin. Türk Bayrağı’nın önünde poz verdirdiler Zarrab’a, vatandaş yaptılar, ‘hayırsever işadamı’ dediler. Şimdi ne oldu? İtirafçı oldu, anlatıyor tek tek. 35 yaşındaki çocuk koskoca devleti satın almış. Yazıktır, günahtır. Utanmadınız mı hiç? Ne kadar verdin diyor savcı. 45-50 milyon euro verdim diyor. 45 mi 50 mi? Arada 5 milyon euro var. 25 milyon lira yapar. Şu salonu toplasak bizim servetimiz 25 milyon yapmaz. Adam hatırlayamıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Amerika ile yaşadığı krizin ilk kriz olmadığını kaydeden İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

“Amerika ile ilk kez aramızda kriz yaşanmıyor. Cumhuriyet 1923’te kuruldu. 23’ten sonra hemen 26’da ilk krizi yaşadık Amerika ile. Tarsus’ta, Kayseri’de, Gaziantep’te Amerikan okulları vardı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkınca bu okullar kapatıldı. Amerika ile krizi yaşadık. Sonra o kadar çok kriz yaşadık ki Amerika ile. Kıbrıs’ta yaşadık, hatırlayın. Bu bizim ilk krizimiz değil. Amerika ile Türkiye arasında bir problem olduğunda tabii ki Türkiye’nin yanında oluruz. Bundan yana kimsenin kuşkusu var mı? Ama Obama’nın sesini özledim diyen sensin, terörle mücadele konusunda ‘Bush’un gözlerindeki kararlılığı gördüm’ diyen sensin, Irak’taki Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine dönmeleri için dua ediyorum diyen sensin, Amerika’nın Ortadoğu’da stratejik ortağıyız biz diyen sensin ama çuval geçirildiğinde askerimizin başına ‘nota verecek misin?’ diye CHP sorduğunda, ‘Ne notası, müzik notası mı?’ diyen sensin ama Reza Zarrab için nota veren de sensin. Senin derdin ne? Senin derdin milli menfaatler mi yoksa bakanlarının çaldığı paralardan zor durumda olmak mı. Biz Türkiye’nin tabii ki yanındayız ama koluna 1 milyon liralık saat takanlarla işimiz olmaz. Çikolata kutusu içinde dolar götüren insanlarla işimiz olmaz. 30 yaşındaki çocuğa kendini teslim edenlerle işimiz olmaz.”

Yapılan konuşmaların ardından kongrede seçim yapıldı. Seçim sonucu tek liste ile aday olan mevcut başkan Nedim Güler, yeniden başkanlığa getirildi.

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