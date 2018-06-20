Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Kazanma olasılığımı yüksek görüyorum. Olasılık okumuş biriyim. Olasılık üzerinden konuşmayayım ama Allah\'ın izniyle bu iş oldu, diyorum\" dedi.

Muharrem İnce, İstanbul\'da ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Muharrem İnce basın açıklaması yaptı.

Muharrem İnce, 48 günlük bir maratonun sonunda 102 miting yaptıklarını, mitinglerine bugün ise Çorlu ve Mersin ile devam edeceklerini söyledi. Yarın TÜSİAD ile bir görüşmesinin olacağını aktaran İnce, \"Sonra İzmir mitingimiz, cuma günü Ankara mitingimiz var. Cumartesi günü İstanbul mitingi ile kapatıyoruz. 50 günde 107 miting. Herhalde bir rekor kırdık\" diye konuştu.

\"BU DEĞİŞİM RÜZGARINI SOKAKTA, MEYDANLARDA GÖRÜYORUM\"

\"Dünya medyası bizden konuştu. Sokaklar coştu ama Türkiye\'de medya ne yazık ki sınıfta kaldı\" diyen İnce, şöyle devam etti:

\"Ben konuşurken, Erdoğan mikrofonu eline aldığı an beni kestiler. Hadi onu anladım. Binali Yıldırım konuşmaya başlayınca da kestiler. Nasıl oluyor da bir Cumhurbaşkanı adayı ve pazar gününden itibaren olmayacak olan bir Başbakan, olmayacak artık; onun konuşmasını verip benim konuşmamı kestiler. Türk medyası ne yazık ki sınıfta kaldı. Bu seçimin sonucunda 81 milyon kazanacak. Kaybeden anket şirketleri olacak. Bir de ne yazık ki Türk medyası olacak. Bu seçimin sonucunda en özgür en mutlu kesim de Türk medyası olacak. Çünkü benim Cumhurbaşkanlığımda artık onlar özgür olacak. Mesleklerini yapacaklar. Talimatla manşet atılmayacak, talimatla televizyonlara çıkılmayacak. TRT asla Muharrem İnce\'nin borazanı olmayacak. Özgür, demokrat bir Türkiye, barışmış, büyümüş bir Türkiye, adil bölüşmüş bir Türkiye... Bunu gerçekleştireceğiz. Bu değişim rüzgarını sokakta, meydanlarda görüyorum. Bunu başaracağız.\"

\"ERDOĞAN\'I BİR TELEVİZYON KANALINA DAVET EDİYORUM\"

Muharrem İnce basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Muharrem İnce, bir gazetecinin miting meydanlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılıklı atışmalarını hatırlatarak, \"Şifreli bir dil varmış gibi devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz\" şeklindeki sorusu üzerine, \"Hala zamanımız var. Sayın Erdoğan ile o bir meydanda ben bir meydanda atışmak istemiyorum. İstediği bir televizyonda ekonomiyi tartışmak üzere mutfağı tartışmak üzere tencereyi, geçim sıkıntısını tartışmak üzere Erdoğan\'ı bir televizyon kanalına davet ediyorum. Karşıma çıksın diyorum. Şifreye gerek yok, aracıya gerek yok. Yüz yüze konuşalım diyorum\" yanıtını verdi.

\"ALLAH\'IN İZNİYLE BU İŞ OLDU\"

Muharrem İnce seçimi kazanma olasılığının ne kadar olduğuyla ilgili bir soruya ise \"Kazanma olasılığımı yüksek görüyorum. Olasılık okumuş biriyim. Olasılık üzerinden konuşmayayım ama Allah\'ın izniyle bu iş oldu diyorum\" şeklinde konuştu.

\"SEÇİMİ NEREDE TAKİP EDECEK?

Seçim gününü CHP Genel Merkezi\'nden takip edip etmeyeceğiyle ilgili olarak ise İnce, \"Hayır. Sizin bilmediğiniz bir yerde takip edeceğim ama Ankara\'dan takip edeceğim\" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından Muharrem İnce, Çorlu\'daki mitingine katılmak üzere hareket etti.

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