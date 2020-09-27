T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muharrem İnce: Kalbim, ruhum, dualarım Azerbaycan ile birlikte, Ermenistan’ın bölgenin istikrarını tehdit eden saldırganlığını şiddetle kınıyorum

27 Eylül 2020 15:31

"Memleket hareketi" başlatan eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,  Azerbaycan-Ermenistan hattındaki çatışmaya ilişkin olarak, "Kalbim, ruhum, dualarım Azerbaycan ile birlikte. Ermenistan’ın bölgenin istikrarını tehdit eden saldırganlığını şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu. 

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbim, ruhum, dualarım Azerbaycan ile birlikte. Ermenistan’ın bölgenin istikrarını tehdit eden saldırganlığını şiddetle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Ermenistan'ın hukuksuz işgali ve saldırganlığı karşısında kardeş Azerbaycan'ın yanındadır, daha da fazla olmalıdır" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma | Bakü şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı, Erivan seferberlik ilan etti

ETİKETLER

Muharrem İncememleket hareketichpAzerbaycanErmenistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24