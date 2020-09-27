Muharrem İnce: Kalbim, ruhum, dualarım Azerbaycan ile birlikte, Ermenistan’ın bölgenin istikrarını tehdit eden saldırganlığını şiddetle kınıyorum

"Memleket hareketi" başlatan eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Azerbaycan-Ermenistan hattındaki çatışmaya ilişkin olarak, "Kalbim, ruhum, dualarım Azerbaycan ile birlikte. Ermenistan’ın bölgenin istikrarını tehdit eden saldırganlığını şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu.

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbim, ruhum, dualarım Azerbaycan ile birlikte. Ermenistan’ın bölgenin istikrarını tehdit eden saldırganlığını şiddetle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Ermenistan'ın hukuksuz işgali ve saldırganlığı karşısında kardeş Azerbaycan'ın yanındadır, daha da fazla olmalıdır" ifadesini kullandı.

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