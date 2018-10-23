Muharrem İnce: İstanbul adaylığı için varım

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için "Varım" dedi.

Muharrem İnce, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda, iki kez genel başkanlık yarışına girdiği Kılıçdaroğlu ile bir daha yarışa girmeyeceğini açıklamıştı. İnce, seçimden sonra yaptığı ilk açıklamada, "1977'den bu yana 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim ayıp olur ancak diğer muhalefet partileri de oyunu artırsa seçim ikinci tura kalıyordu. Bana buradan 'Önümüzden yürü' derlerse ben yürümeye hazırım" sözleriyle, parti içinde muhalif hareketi başlatacağının işaretini vermişti. Yaşanan süreçte parti kongreye gitmemiş, CHP genel başkanlık koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'nda kalmıştı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Muharrem İnce, bu kez yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamada bulundu.

"İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım" diyen İnce, devamında "İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var. Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın. Buradan çıkarsam adaylığa varım" ifadesini kullandı.

İnce, ön seçim talebini şu sözlerle gerekçelendirdi:

"Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul'u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız."