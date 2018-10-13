Muharrem İnce: İnönü'yü eleştirenler ABD Başkanı'nın tweetini çerçeveletip makam odalarına assın

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, ABD Başkanı Donald Trump’ın İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla yaklaşık 2 yıl tutuklu kalani, ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson’ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı kaldırılarak serbest bırakılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmesine tepki gösterdi. İnce, “İsmet İnönü’yü 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf üzerinden eleştirenler ABD Başkanının attığı teşekkür tweetini çerçeveletip makam odalarına assınlar” yorumunda bulundu.

Muharrem İnce’nin Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:

Ajan, casus ve terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddia edilen rahibin tanıkların ifadesini değiştirmeleriyle serbest kalmasından sonra ABD Başkanı Trump yardımları nedeniyle Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmiş. Rahibin serbest kalması sürecinde yaşananlar ve serbest kaldıktan sonra edilen teşekkür yargımız adına da, ülkemiz adına da utanç vericidir. Bu durum yargılama sürecinin sorumlularının da gelecekte yargı önüne çıkarılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Milli Mücadele kahramanımız İsmet İnönü’yü 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf üzerinden eleştirenler ABD Başkanının attığı teşekkür tweetini çerçeveletip makam odalarına assınlar.