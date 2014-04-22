Muharrem İnce ile Melih Gökçek Twitter'da kapıştı

YSK'nın Yalova seçimlerini iptal etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından CHP'nin Yalova milletvekili Muharrem İnce'ye mesaj yazdı. Gökçek, Sen Ankara'ya gelemedin ama ben Yalova'da kamp kuracağım" yazarken Muharrem İnce de "Melih hodri meydan! Var mısın seçimin Ankara'da da yenilenmesine? Korkma!" yazdı.

Melih Gökçek, Twitter'daki hesabından "Muharremcim Yalova seçimi iptal olmuş...Sen Ankara'ya gelemedin ama ben Yalova'ya kamp kuracağım...Hadi bakalım kolay gelsin:) " yazısını paylaştı.

Bunun üzerine Muharrem İnce "Melih hodri meydan! Yalova'da seçimin yenilenmesinden korkmayız! Var mısın seçimin Ankara'da da yenilenmesine? Korkma!" cevabını yazdı.