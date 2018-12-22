"Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu telefonda konuştu: Abi bir görüşelim"

CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, partisinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun arayarak, kampanyasına omuz vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı. İnce, İmamoğlu'nun "Abi bir görüşelim" dediğini belirtti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İnce ile görüşmesini bugünkü (22 Aralık 2018) köşesinde yazdı; şunları kaydetti:

Muharrem İnce aradı ve şunları söyledi:



Ekrem İmamoğlu’nu aradım. İstanbul’da kampanyasına omuz vermeye hazır olduğumu söyledim. “Abi bir görüşelim” dedi bana.



Mansur Yavaş’la da konuştum, Adana adayımız Zeydan Karalar’la da...

Her zaman yanlarında olduğumu, olacağımı söyledim.

Başka illerimizin adaylarıyla da görüştüm. Görüştüğüm bütün adaylarımız çok memnun olup teşekkür ettiler.

Şu kadarını söyleyeyim: Ben bu yerel seçimde Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında nasıl çalıştıysam öyle çalışacağım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ne zaman nerede ihtiyaç varsa oraya koşturmaya hazırım. Bunun dışında bir yaklaşımım olmaz, olamaz.

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