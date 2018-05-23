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Politika

Muharrem İnce için bağış kuyruğu

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bağış yapmak isteyenler sıraya girdi

23 Mayıs 2018 14:34

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye bağış yapmak isteyenler sıraya girdi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı mitingde seçmene \"Ateşleyin bakayım\" diyerek bağış isteyen Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'nin çağrısına Silifkelilerden karşılık geldi. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar önderliğinde bankaya gelenler, bağışta bulunmak için kuyruk oluşturdu. İnce\'ye destek için para yatırmaya gelenler, çıkışta dekontlarını kaldırarak poz verdi. Belediye Başkanı Turgut, \"Cumhurbaşkanlığına aday olan Muharrem İnce’ye, bu demokratik yarışta başarılar dilerim. Silifkeliler olarak her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum\" dedi.

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