Muharrem İnce, hayvan haklarını koruma taahhütnamesine imza attı

İyi Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de HAYKONFED tarafından hazırlanan hayvan haklarını koruyacağına dair taahhütnameyi imzaladı.

HAYKONFED, Türkiye'deki 7 milyonu aşkın hayvansever adına bir araya gelen tüm Türkiye’de “Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok” kampanyası başlattı.

HAYKONFED tarafından hazırlanan taahhütname şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı/Milletvekili Adayı,

Hayvan Haklarını Savunan, merhametli ve vicdanlı insanlar olarak yurt genelinde 7 000 000 a ulaşan CAN YOLDAŞI olarak sizden taleplerimiz var.

2004 Yılında, (bazı eksikleri olmakla birlikte), Dünya'ya örnek olarak çıkartılan, öldürmeyi yasaklayan, sahipsiz hayvan nüfusunun kontrol altına alınmasını KISIRLAŞTIRMA gibi bilimsel yolla yapılmasını, hayvanların her türlü işkence ve eziyetten uzak tutulmasını HÜKME bağlamış olan Hayvanları Koruma Kanunu'nun, sahipsiz hayvanlara ilişkin uygulanması için belediyelere, tüm hayvanlar için de Orman Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda kurumlara görevler verilmiştir.

Fakat, belediyelerin büyük çoğunluğu KISIRLAŞTIRMA yapılmadığı için çoğalan hayvanlardan dolayı vatandaştan şikayetler geldikçe, TOPLAYIP YOK ETMEYİ, ÖLDÜRMEYİ seçmiştir.

Diğer kurumlar da diğer tüm hayvanların yaşam haklarını koruyacak uygulamaları maalesef yerine getirmemişlerdir.

Bu bağlamda;

1. Sahipsiz hayvanlara karşı BELEDİYE ŞİDDETİNİN ve genel şiddetin durdurulmasını sağlamak için, gündemde olan yasa tasarısının

STK, Meslek Odaları ve Gönüllülerin de katılımı ile görüşüldükten sonra KANUNLAŞTIRILMASINA ve kanunun TCK kapsamına alınmasına

destek olacağınıza,

2. Hayvanlara eziyet işkence eden ve zulmedenlerin "normal vatandaş veya RESMİ GÖREVLİ" ayırımı yapılmadan TCK ya göre yargılanmasının

üzerinde değişiklik çalışmaları yapılmakta olan HAYVANLARI KORUMA KANUNU'nda yer almasının sağlanmasına destek olacağınıza,

3. Hayvanların kaçak üretimine, satışına, yasa dışı ithalatı ve internet ortamındaki her türlü yası dışı satış ve yayınlarına, hayvan deneyleri, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, sirklere, horoz ve köpek dövüşlerine, at, eşek, katır gibi yük hayvanlarının zulüm altında kullanılıp sonra kesime gönderilmesine, avcılık ve yaban hayvanlarına yönelik yanlış uygulamalara karşı İNSANİ ve VİCDANİ boyutta tüm yasal tedbirlerin alınması için destek olacağınıza,

4. Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacağınıza, şehrinizdeki hayvan haklarına ilişkin uygulamaların yasaya uygun ve doğru yapılması için gönüllü kişi ve kuruluşlar ile iletişim kurarak yerel bazda da çalışmalar yapacağınıza

söz vermenizi talep ediyoruz.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI

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Seçildiğim takdirde DOĞAYI ve HAYVANLARIN YAŞAM HAKLARINI KOŞULSUZ koruyacak ulusal ve yerel bazda çalışmalar yapacağıma SÖZ VERİYORUM.

Aday

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