"Muharrem İnce hakkında ‘ihraç’ istemiyle dilekçe verildi" iddiası

Halk TV yayınlanan 'Şimdiki Zaman Siyaset' programına katılan eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, 'Memleket Hareketi' adlı bir oluşum başlatan Muharrem İnce'nin partiden ihracı talebiyle iki CHP'li ismin dilekçe verdiğini söyledi.

Halk TV yayınlanan ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ programına katılan eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, partisiyle arasında soğuk rüzgarlar esen ve ‘Memleket Hareketi’ adlı bir oluşum başlatan Muharrem İnce’yle ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya attı.

4 Eylül’de Sivas’tan kalkan otobüse binerek hareketini başlatacak olan Muharrem İnce’yle konuştuğunu belirten Yarkadaş şunları söyledi:

"İki CHP'li dilekçe vermiş"

"Hem Muharrem İnce, hem kardeşi Hüseyin İnce hem de Yalova’nın görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Vefa Salman hakkında iki CHP’li disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle Yalova İl Başkanlığı’na dilekçe vermiş. Muharrem İnce’nin, yaptığı konuşmalardan; kardeşinin, Facebook’a yazdığı yazılardan; Vefa Salman’ın da belediyede devam eden soruşturmadan dolayı parti hukukuna aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraçları istendi.

"Kılıçdaroğlu, İnce’nin partiden atılmasına sıcak bakmıyor"

Yalova İl Başkanlığı Muharrem İnce’yle ilgili bir disiplin kararı verebilir. Ancak Muharrem İnce eski milletvekili olduğu için bunu partinin en üst yargı organı olan Yüksek Disiplin Kurulu’na götürüp yedi gün içinde itiraz edebilir. Ben bugün CHP kulislerinde nabız yokladım. Ve bu nabızda da Sayın Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin partiden atılmasına sıcak bakmadığı kanaatine eriştim. Belki Muharrem İnce de kendisiyle ilgili dilekçeyi şimdi duydu. Kardeşi Hüseyin İnce de duymuş olabilir. Vefa Salman da şu an duymuş olabilir.

"Yalova İl Başkanlığı Disiplin Kurulu bu hafta toplanacak"

Yalova İl Başkanlığı Disiplin Kurulu bildiğim kadarıyla bu hafta toplanacak. Ama nasıl bir karar verecek? 1000 günde memleketi dolaşacağım diyor ya Muharrem İnce. Muharrem İnce o otobüse bir CHP’li olarak binecek. Ama o otobüsten bir CHP’li olarak inebilecek mi onu bilmiyorum."