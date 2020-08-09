Muharrem İnce: Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan'a dava açacağım

Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Yaşar Okuyan'a dava açacağını duyurdu.

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan’ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar’a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum." ifadesini kullandı.

Okuyan ne demişti?

‘Söz Meclisten İçeri’ adlı programda İnce’nin parti kurma iddialarına ilişkin konuşan Yaşar Okuyan şunları söylemişti:

“Muharrem İnce’yi tanıyorum, yapabilir. Çünkü egosu çok gelişti cumhurbaşkanlığı seçiminde, çok yanlış işler yaptı. En son AKP’nin Ayasofya’da dini pazarlamasına kendini alet etti. Orada senin ne işin var? Cuma namazını sen Yalova’da kıl, başka camide kıl. Oraya niye gidiyorsun? Hoş bir şey değil. Delege de kurultayda ilgisizliğiyle ona tavır koydu gördüğüm kadarıyla. Yapısını bildiğim için böyle bir teşebbüsü olursa hayret etmem. Ama bir tavsiyem şu, parti kuracağına turşu kur kışın daha iyi gelir. Parti kursan ne olur?”