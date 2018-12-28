CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediğini açıklayan Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nun tanıtıldığı programa katılmamasının "kırgınlık" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.



CNN Türk'te yayınlanan "Gece Görüşü" programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık tanıtımı için düzenlenen törene katılmayan Muharrem İnce'nin, İmamoğlu'na kırgın olabileceğini öne sürdü.

Hacır, "Muharrem İnce salonda yoktu. Az önce görüştüm. İnce 'Bir hafta önce İmamoğlu ile görüştüm. Ekrem bir ihtiyacın olursa ben buradayım' dediğini söyledi. Dün akşam saatlerine kadar herhangi bir davet gelmemiş. Ama dün akşam saat 22:30 sıralarında Ekrem İmamoğlu kendi kişisel telefonundan Muharrem İnce'yi aramış. Fakat İnce bunu görmemiş ve sabah dönüş yapmış. Herhalde o saatten sonra programını ayarlayamadı. O sırada bahçe temizliyormuş. Sözlerinden şunu anladım. Biraz geç aranmış Muharrem İnce. Geç aranınca da kibar bir üslup ile katılmamış. Ben biraz kırgın olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Bu sözler üzerine programın diğer katılımcısı Abdulkadir Selvi aracılığıyla mesaj gönderen Muharrem İnce, "Ekrem İmamoğlu'na kırgın değilim. Ekrem İmamoğlu rakibim değil kardeşim. Ona destek olacağım. 2-3 gün içinde Ekrem İmamoğlu'yla esnaf ziyareti yapacağım" dedi.