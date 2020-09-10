Muharrem İnce: Dünyada her şey değişti ama Türkiye'de siyaset yapma biçimi değişmedi

'Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Her şey değişti dünyada ve Türkiye'de ama Türkiye'de siyaset yapma biçimi değişmiyor. Yine Ankara'da, merkezdeki binalarda yan yana odalarda oturup bir hafta birbirini görmeyen parti yöneticileri var" dedi.

Geçen hafta başlattığı 'Memleket Hareketi'nin sıradaki durağı olan Muş'a giden İnce, çelikten ve betondan yapılan köprüleri televizyonlarda, meydanlarda çok konuştuklarını söylerken, "Biz de bugün bir köprü yapmaya geldik ama gönül köprüsü yapmaya geldik. Türkiye'yi karış karış gezeceğiz demiştik. Bugün Muş'tayız. Şimdi vatandaşları dinleyeceğiz. Buradan Bitlis ve Van'a geçeceğiz" ifadesini kullandı.

"Ankara'da yan odalarda oturup haftalarca birbirini görmeyen parti yöneticileri var"

Türkiye'yi gezerek yeni siyaset yapma biçimini milletle birlikte öğreneceklerini anlatan İnce, "Artık televizyon kanalları izlenmiyor, YouTube var. Merkez Bankası para basmıyor artık, sadece kripto paralar var. Her şey değişti dünyada ve Türkiye'de ama Türkiye'de siyaset yapma biçimi değişmiyor. Yine Ankara'da, merkezdeki binalarda yan yana odalarda oturup bir hafta birbirini görmeyen parti yöneticileri var" şeklinde konuştu.

İnce, Türkiye'yi köy köy, kasaba kasaba dolaşarak dertleri dinleyeceklerini ve çözüm önerilerini anlatacaklarını söyledi.

"Ben okul üzerinden öğrencileri sınıflandırmam"

İnce, Erol Mütercimler'in imam hatip mezunları hakkında sarf ettiği sözleri de şu şekilde değerlendirdi:

"Ben okul üzerinden öğrencileri sınıflandırmam. Ben fizik öğretmeniyim. Bütün öğrencilerin öğretmeniyim. İmam hatiplilerin, anadolu liselerinin, fen liselerinin, güzel sanatlar liselerinin. Hepsi bu memleketin evladıdır. Ama bu memlekette de sapık az yok yani, çok sayıda da var bu. Bu da bir gerçek. Ama okul üzerinden bir tanımlamayı doğru bulmam, şık bulmam. Ayrıca ben imam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım."

İnce, buradaki açıklamasının ardından kent merkezine geçerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra karayolu ile Bitlis'e geçti.