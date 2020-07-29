Muharrem İnce'den sosyal medya düzenlemesine sert tepki: Meclis, özgürlüklerin fişini çekti

AKP ve MHP’nin ‘sosyal medya düzenlemesi’ 12 saatlik mesainin ardından TBMM’den geçti. CHP'li Muharrem İnce, kişisel sosyal medya hesabından söz konusu düzenlemenin kabul edilmesiyle özgürlüklerin fişinin çekildiğini ifade eden Muharrem İnce, "Sorunların konuşulmasını, yazılmasını, paylaşılmasını engellemek o sorunları ortadan kaldırmaz. Ne yaparsan yap elbet yap bir yol bulunur" dedi.

Tam adı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, muhalefetin itirazlarına rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Düzenlemeye CHP’li Muharrem İnce’den de sert tepki geldi.

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İnce’nin Twitter hesabından “SosyalMedyamaDokunma” etiketiyle şu mesajı paylaştı:

"Sosyal medya düzenlemesi için sabaha kadar çalışan Meclis özgürlüklerin fişini çekti. Sorunların konuşulmasını, yazılmasını, paylaşılmasını engellemek o sorunları ortadan kaldırmaz. Ne yaparsan yap elbet yap bir yol bulunur."