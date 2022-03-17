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Muharrem İnce'den seçim yasası teklifi yorumu: Bu bittiklerinin bir işaretidir

"Karşıdakine benzeyerek değil, kendi kimliğinizi koruyarak ilerlemelisiniz"

17 Mart 2022 00:32

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın seçim kanunu teklifine "Gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. Bu bittiklerinin bir işaretidir" diyerek tepki gösterdi.

İnce, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatı imzalayan 6 partiye de "Karşıdakine benzeyerek değil, kendi kimliğinizi koruyarak ilerlemelisiniz" diyerek seslendi.

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