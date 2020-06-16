Muharrem İnce'den "Nuri Pakdil" tepkisi: Tüm öğretmenlerimizi protesto etmeye davet ediyorum

Muharrem İnce, Atatürk'ün silah arkadaşı Mustafa Necati’nin adını taşıyan tarihi Kültür Evi’ne, "Yaşasın şeriat" sloganı atan Nuri Pakdil'in adının verilmesine tepki gösterdi. İnce, tüm öğretmenleri protestoya davet etti.

CHP'li ince Twitter'dan verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadele arkadaşı Mustafa Necati’nin evinin adının değiştirilmesine Necatibey Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi protesto etmeye davet ediyorum."

Kuru fasülyeci yapmak istediler

CHP'li İnce, daha önce de buranın kuru fasülyeci yapılmak istendiğini ve karşı çıktıklarını belirterek, "Atatürk’ün Devrimci Milli Eğitim Bakanı, Kuvayı Milliyeci Mustafa Necati'nin yaşadığı evini kuru fasülyeci yapmak istediler, karşı çıkmıştık. Şimdi de adını değiştirmişler. Kahramanlarımıza saygısızlık yapmayın, tabela değiştirerek tarih yazacağını zanneden cahillerden olmayın" dedi.