Muharrem İnce: Çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı’na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Valiliği’nin Nesin Vakfı'na ait banka hesaplarına bloke koymasını tepki gösterdi. İnce, "Gençlere, çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı’na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest!" dedi.

Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’nın hesaplarına İstanbul Valiliği tarafından bloke koyulduğunu oğlu matematikçi Ali Nesin, sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Nesin Vakfı’nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke konulmasına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada tepki gösterdi.

“Matematik öğretmek suç değil”

İnce, yaptığı paylaşımda “Matematik öğretmek suç değildir. Gençlere, çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı'na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest! Bu Türkiye'yi yönetenlerin akılla, bilimle, vicdanla kavgasıdır. Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir.” ifadelerini kullandı.