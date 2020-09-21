Muharrem İnce'den "Ne zaman lider olacaksınız" sorusuna yanıt: Büyüyünce

'Bin Günde Memleket Hareketi' gezilerine Karadeniz Bölgesi'nde devam eden eski CHP Yalova Milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Giresun temaslarının ardından Ordu’da vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın "Ne zaman lider olacaksınız?" sorusuna İnce, "Büyüyünce" yanıtını verdi.

Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi' programının Karadeniz ayağında Giresun’un ardından Ordu’da vatandaşlarla buluştu. Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet eden İnce, insanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ordu Öğretmenler Evi bahçesinde vatandaşları selamladığı esnada bir kişinin, "Başkanım ne zaman lider olacaksınız?" sorusu üzerine İnce, "Büyüyünce" cevabını verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, 81 ilin tamamını dolaşmayı planladıklarını ifade ederek, “Daha sonra büyük ilçeleri ve büyük köyleri ziyaret edeceğiz. Bin günlük bir yürüyüş olarak planladık. Memlekette sorunları yerinde tespit edip, onların çözüm önerilerini üretiyoruz. Türkiye’de insanlarda şunu gördük, bu iktidar ve muhalefet yapısından rahatsızlar. Biz insanlara bir seçenek ve yeni bir yol sunuyoruz” dedi.