Muharrem İnce'den, Milli Dayanışma Kampanyası yorumu: Vergi gelirlerini betona gömenler yine milletimizin yapacağı bağışa kaldı

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Dayanışma Kampanyası başlatmasına ilişkin, "Devlet yardım kampanyası başlatmaz, yardım yapar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını duyurdu. Erdoğan, 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını belirtirken, iş insanları ve hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırdı ve "Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır" dedi.

Erdoğan'ın kampanyayı açıklamasının ardınan Muharrem İnce, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İnce, "Vergi gelirlerini betona gömenler yine milletimizin yapacağı bağışa kaldılar" dedi.

Muharrem İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük millet vergi de öder, zor zamanlarda bağış da yapar. Devleti yönetenler vergi toplar, vergiyi har vurup harman savurmaz ve gereğini yapar. Devlet yardım kampanyası başlatmaz, yardım yapar. Vergi gelirlerini betona gömenler yine milletimizin yapacağı bağışa kaldılar."