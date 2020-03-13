Muharrem İnce'den Koronavirüs'e karşı "bahar temizliği" çağrısı

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Türkiye'de iki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından 'bahar temizliği' önerisinde bulundu. İnce, vatandaşların hijyen ürünlerine kolayca erişebilmesi için bu ürünlere vergilerin sıfırlanmasını önerdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, Koronavirüs'le 'bahar temizliği' ile mücadele etmeyi önerdi. "Temizlikten tasarruf olmaz" diyen İnce şunları söyledi:

"Bahar temizliği ile dünyaya örnek bir mücadele verebiliriz. Su ve temizlik ürünlerinde KDV, ÖTV ne varsa vergi sıfırlanmalı, vatandaşlarımızın sabuna, kolonyaya daha ucuz, daha çabuk erişimi sağlanmalı, su ücretlerinde indirim yapılmalıdır. Temizlikten tasarruf olmaz!"