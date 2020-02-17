Muharrem İnce'den 'kafa atıldı' iddiasına yanıt

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile dün gece tartıştığı ve Kesimoğlu tarafından kendisine kafa atıldığı iddia edilen eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den yalanlama geldi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Muharrem İnce’ye kafa attığının öne sürülmesine İnce’den fotoğraflı yanıt geldi.

CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle ilgili hafta sonu bir ‘kavga’ iddiası gündeme geldi. Buna göre cumartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İnce’nin dün gece Çankaya’daki ofisinde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’yla yaptığı görüşmede kavga çıktığı iddia edildi.

Hatta sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu’nun İnce’ye kafa attığı, burnu kanayan İnce’nin olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği, ofise doktor çağrıldığı öne sürüldü.

İddialar üzerine Haberler.com’a açıklama yapan İnce, böyle bir olayın yaşanmadığını dile getirdi ve gönderdiği fotoğrafla kulislerde yayılan haberleri yalanladı. İnternethaber sitesi de iddiaları sormak için ardından İnce’ye ulaşmaya çalıştıklarını ancak telefona yanıt vermeyen İnce’nin WhatsApp üzerinden, ‘Dedikoduyu duydum’ notuyla kendilerine bir fotoğrafını gönderdiğini duyurdu.