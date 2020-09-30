Muharrem İnce'den hükûmete ekonomi eleştirisi: Sadece sayısal hedefler koymaktan vazgeçin

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin aday gösterdiği Muharrem İnce, hükûmete ekonomi alanında eleştirilerde bulundu. "Ekonomide sadece sayısal hedefler koymaktan vazgeçin" diyen İnce, "Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, şeffaflık, israfın önlenmesi gibi hedefler koyun ve gerçekleştirin ki güven ortamı oluşsun" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, Para Politikası toplantısının ardından faiz artırımına gitmiş, dün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıklamıştı.

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Memleket Hareketi başlatan ve il il, ilçe ilçe gezilerine devam eden İnce, kişisel sosyal medya hesabından ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce şunları kaydetti:

"Ekonomik öngörüleri gerçekleşmeyen hükümet, yine rakamlardan ibaret hedefler açıkladı. Ekonomide sadece sayısal hedefler koymaktan vazgeçin. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, şeffaflık, israfın önlenmesi gibi hedefler koyun ve gerçekleştirin ki güven ortamı oluşsun."