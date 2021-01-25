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Muharrem İnce'den eşinin kabanıyla ilgili açıklama: Eşimle konuştum 'kürk'ü satıyoruz parti için para lazım

25 Ocak 2021 23:00

Eşinin kabanını 'kürk' diye haberleştiren internet sitesine tepki gösteren Muharrem İnce, "50 bin dolarlık çantayı haber yapamayan internet sitesi eşimin sezon sonunda aldığı kürkünü pahalı diye haber yapmış:) eşimle konuştum kürkü satıyoruz parti için para lazım kaç para veriyorsun" dedi. 

Muharrem İnce'nin paylaşımları şöyle: 

"50 bin dolarlık çantayı haber yapamayan internet sitesi eşimin sezon sonunda aldığı kürkünü pahalı diye haber yapmış:) eşimle konuştum kürkü satıyoruz parti için para lazım kaç para veriyorsun @ensonhaber Temizleyiciye gönderir hemen teslim ederiz."

"Haberde kürk dedikleri ve yüksek fiyat teklif etmelerini sağlamak için kürk dedim, aslında kaban! Bir teklifim daha var @ensonhaber  aracılık etsin kabanla çantayı değişelim! Bizim için çok çok kârlı bir değiş tokuş olur."

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