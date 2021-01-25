Muharrem İnce'den eşinin kabanıyla ilgili açıklama: Eşimle konuştum 'kürk'ü satıyoruz parti için para lazım

Eşinin kabanını 'kürk' diye haberleştiren internet sitesine tepki gösteren Muharrem İnce, "50 bin dolarlık çantayı haber yapamayan internet sitesi eşimin sezon sonunda aldığı kürkünü pahalı diye haber yapmış:) eşimle konuştum kürkü satıyoruz parti için para lazım kaç para veriyorsun" dedi.
Muharrem İnce'nin paylaşımları şöyle:
"50 bin dolarlık çantayı haber yapamayan internet sitesi eşimin sezon sonunda aldığı kürkünü pahalı diye haber yapmış:) eşimle konuştum kürkü satıyoruz parti için para lazım kaç para veriyorsun @ensonhaber Temizleyiciye gönderir hemen teslim ederiz."
"Haberde kürk dedikleri ve yüksek fiyat teklif etmelerini sağlamak için kürk dedim, aslında kaban! Bir teklifim daha var @ensonhaber aracılık etsin kabanla çantayı değişelim! Bizim için çok çok kârlı bir değiş tokuş olur."