Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Çevrendeki açgözlüler yüzünden gerçekten karnı aç olanları görmez oldun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Sayın Erdoğan, ‘ver yetkiyi gör etkiyi' demiştin, ne oldu? Çevrende o kadar açgözlüler var ki, karnı aç olanları görmez oldun artık. Yanında, mafyadan para alanlar var. Senin yanında, beş maaş alan bürokratların var. Onların olduğu bir ortamda çevrendeki açgözlüler yüzünden gerçekten karnı aç olanları görmez oldun” diyerek tepki gösterdi.

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın açıklaması düzenledi. Gündemdeki erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan İnce, “Erken seçim olabilmesi için ya Cumhurbaşkanı'nın iradesi lazım ya da 360 milletvekili lazım. Yani her ikisi de iktidara bağlı. Ama biz Memleket Partisi olarak diyoruz ki; biz seçime hazırız ama Türkiye'nin demokrasisinin önünün açılması lazım. Gelin, seçime girme şartlarını kolaylaştırın” şeklinde konuştu.

“Mafyadan 10 bin dolar maaş almak ahlaksızlıktır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki iddiası olduğunu söyleyen İnce, “Sayın Soylu diyor ki, '10 bin dolar maaş alan siyasetçi var.' Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki, ‘Saray'dan para alıp parti kuranlar var. Saray'dan para alıp parti kurmak da, mafyadan 10 bin dolar maaş almak da ahlaksızlıktır. Ama iftira atmak da ahlaksızlıktır. Üç milletvekilimiz; Özcan Özel, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy bir meclis araştırması istediler, '10 bin doları kim aldı?', ‘Saray'dan parayı kim aldı?'” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı'nın bunu söylemeye hakkı da, haddi de yok”

Erdoğan'ın muhalefete yönelik, “Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” sözlerine tepki gösteren İnce, şöyle konuştu:

Bu ülkede, ‘açları da siz doyurun' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Bunu demeye hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Vergileri sen toplayacaksın, vatandaşa ibanı sen vereceksin, paraları sen alacaksın; muhalefete, ‘açları siz doyurun' diyeceksin… Majestelerinin muhalefeti de susup bekleyecek.

Sayın Erdoğan, ‘ver yetkiyi gör etkiyi' demiştin, ne oldu? Çevrende o kadar açgözlüler var ki, karnı aç olanları görmez oldun artık. Yanında, mafyadan para alanlar var. Senin yanında, beş maaş alan bürokratların var. Onların olduğu bir ortamda çevrendeki açgözlüler yüzünden gerçekten karnı aç olanları görmez oldun.

TIKLAYIN - Erdoğan: Neymiş millet açmış, aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin

“Savcı dediğin yürekli olur, neredesiniz siz?”

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in iddialarına ilişkin de açıklama yapan İnce, “Ortalıkta büyük iddialar var 2 Mayıs'tan beri. Bunlar araştırılmalıdır. Siz, PKK'yı tanık kabul ediyorsunuz, Genelkurmay Başkanı'nı hapse atıyorsunuz da bu iddiaları niye araştırmıyorsunuz? Bu iddialar AKP'nin iç işi değildir. Bu iddialar Türkiye'nin sorunudur. Sayın Soylu iki defa televizyona çıktı, açıkça tehdit etti. Hiçbir şey anlatmadı ama aba altından sopayı gösterdi. ‘Bana sahip çıkın yoksa gereğini yaparım' dedi. Ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamıyor… Savcılara sesleniyorum: Savcı dediğin yürekli olur, neredesiniz siz? Bu iş Meclis'in işidir ve savcıların işidir. Her ikisi de ne yazık ki hareket edemiyorlar” diye konuştu.