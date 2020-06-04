Muharrem İnce'den Enis Berberoğlu tepkisi: Seçime girmemiş bir memurun TBMM'ye yazdığı yazı oylandı; demokrasinin, milli iradenin iflası!

CHP'li Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, "Atanmış bir memurun TBMM'ye yazdığı yazı oylandı, milletvekilliği düşürüldü. Demokrasinin, milli iradenin iflası" dedi.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun ve

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren CHP'li İnce, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Seçime girmemiş sandıktan çıkmamış, bir oy dahi almamış atanmış bir memurun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdığı yazı oylandı. Milletvekilliği düşürüldü. Demokrasinin, milli iradenin iflası."