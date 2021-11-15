Muharrem İnce’den “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’a: İsim öneriyorum, “Memleketi Nasıl Batırdım”

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Ekonominin kitabını yazdık" diyen Erdoğan'a kitap ismi önerdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşmuş, ekonomiye getirilen eleştirilere yanıt vermişti. Erdoğan, "'Millet aç' diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın "ekonominin kitabını yazdık" ifadelerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yanıt verdi. İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

“Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. “Memleketi Nasıl Batırdım”