Muharrem İnce’den Bafra Kaymakamı’na: Hadsiz

Bafra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından her yıl organize edilen ve bütün ilçe halkının davetli olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl iptal edildi. Yürüyüşe Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in izin vermediği iddia edilirken, iptal nedeni olarak aynı gün ilçede ziyaretler yapacak olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yürüyüşe katılacak olması gösterildi.

Kaymakama sosyal medya hesabından tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katıldığı bir video yayımladı.

İnce, “Hadsiz Bafra Kaymakamı'nın yasaklayabileceğini düşündüğü Cumhuriyet Yürüyüşü'nü gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kurarken kimseden izin almadı. Biz de Cumhuriyetimizi onur ve gururla kutlarken kimseden izin almayacağız” ifadelerini kullandı.