Muharrem İnce’den Ayasofya’da cuma açıklaması: Hani namazın daveti olmazdı?

Ayasofya, Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından 86 yıl sonra cami olarak açılıyor. Ayasofya’da yarın kılınacak cuma namazı için 500 isme davetiye gönderildi. “Davet gelirse namaza giderim” dediği için, "Namaz kılmak için davete ihtiyaç yok" denerek eleştirilen CHP’li Muharrem İnce, Diyanet'in 500 isme davetiye göndermesi üzerine, “Hani namazın daveti olmazdı” diye sordu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde yarın kılınacak cuma namazı için siyasetçiler, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı devlet ve din adamlarının da aralarında bulunduğu 500 kişiye davetiye gönderdi.

İnce "Davet edilirsem giderim" dediği için eleştirilmişti

“Davet gelirse 24 Temmuz'da Ayasofya'ya namaza giderim” diyen CHP'li Muharrem İnce'ye de davetiye gitti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İsim isim herhangi bir davet söz konusu değil" demişti, 500 kişiye davetiye gönderdi

Uzun bir süre ‘'Namaz kılmak için davete ihtiyaç yok, namazın protokolü de olmaz” eleştirilerine maruz kalan İnce'ye, DİB Başkanı Erbaş da ‘'İsim isim herhangi bir davet söz konusu değildir. Ezan bütün Müslümanlar için, bütün camilere umumi davet anlamı taşır. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizi biz ezanla davet ediyoruz” demişti.

Erbaş'ın davetiye göndermesinin ardından İnce, ‘'Hani davet yoktu'' diye sordu.