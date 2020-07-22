Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Muharrem İnce'ye 'Ayasofya' daveti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, CHP'nin son seçimde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk cuma namazına davet ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, İnce, Erbaş'ın davetine, "Davet olursa gelmek istediğmi söyledim. Koronavirüs nedeniyle böyle limitli davetli olacağını tahmin etmiştim. Bu nedenle 'Davet gelirse giderim' diye beyan etmiştim. Ancak, sizin sonrasında A Haber'e çıkıp canlı yayında halkı, milleti, devleti temsil eden bir din adamı gibi değil de AKP'li bir siyasetçi gibi konuşarak 'Davete ne gerek var, ezan davettir' şeklindeki üslubunuz hoşuma gitmedi. 'Davete ne gerek' var demiştiniz. Şimdi ben dahil tüm milletvekillerine davetiye yolluyorsunuz. Size sitemlerimi iletiyorum. Hayırlı günler diliyorum" dedi.