T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Muharrem İnce'ye 'Ayasofya' daveti

"'Davete ne gerek' var demiştiniz, şimdi tüm milletvekillerine davetiye yolluyorsunuz; size sitemlerimi iletiyorum, hayırlı günler diliyorum"

22 Temmuz 2020 20:20

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, CHP'nin son seçimde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk cuma namazına davet ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, İnce, Erbaş'ın davetine, "Davet olursa gelmek istediğmi söyledim. Koronavirüs nedeniyle böyle limitli davetli olacağını tahmin etmiştim. Bu nedenle 'Davet gelirse giderim' diye beyan etmiştim. Ancak, sizin sonrasında A Haber'e çıkıp canlı yayında halkı, milleti, devleti temsil eden bir din adamı gibi değil de AKP'li bir siyasetçi gibi konuşarak 'Davete ne gerek var, ezan davettir' şeklindeki üslubunuz hoşuma gitmedi. 'Davete ne gerek' var demiştiniz. Şimdi ben dahil tüm milletvekillerine davetiye yolluyorsunuz. Size sitemlerimi iletiyorum. Hayırlı günler diliyorum" dedi.

CHP'li İnce'nin, cuma namazına gidip gitmeyeceği henüz netleşmedi. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, CHP'li tüm milletvekillerine de Ayasofya'da cuma namazı için davet gittiği öğrenildi.

TIKLAYIN - Ayasofya kararını 'egemenlik hakkı' olarak yorumlayan Muharrem İnce: Davet gelirse ilk namaza giderim

ETİKETLER

Muharrem İnceMuharrem İnce AyasofyaAyasofyaAyasofya davetAli ErbaşAli Erbaş Muharrem İnceMuharrem İnce DiyanetDiyanetDiyanet AyasofyaAyasofya davet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24