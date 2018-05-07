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Muharrem İnce: Demirtaş'la görüşme için randevu değil AKP'li Adalet Bakanı'ndan izin istedim

İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşmek istediğini dile getirmişti

07 Mayıs 2018 16:06

CHP'nin, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na resmi olarak başvuruda bulunduğu belirtildi.

“Kanallar Erdoğan tarafından tutulmuş. Ben bunları millete anlatacağım"diyerek Meclis önünde konuşan İnce, "Cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep ettim. Demirtaş’la görüşme için randevu değil AKP’li Adalet Bakanı’ndan izin istedim. Çarşamba günü ziyaret edeceğim. Erdoğan saraya çağırırsa Saray’a da gideceğim” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kılıçdaroğlu, "25 Haziran'da yalnızca İzmir'in değil, Türkiye'nin tüm dağlarında çiçekler açacak" diyerek Muharrem İnce'nin adaylığını açıklamasının ardından CHP'de seçim çalışmaları hız kazandı. 

İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirdiği mitingde bütün cumhurbaşkanı adaylarından randevu isteyeceğini dile getirmişti.

İnce, ilk görüşmesini 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan Saadet Partisi Genel Başkanı  Karamollaoğlu ile bugün (7 Mayıs 2018) saat 17:30'da gerçekleştirilecek.

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