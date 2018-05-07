İnce'den gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de burs

T24

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira olmak üzere iki kez burs verileceğini söyledi. Siyasette gelecek dönemde 'hurafeler' değil bilim konuşulacağını ifade eden İnce, "Cumhurbaşkanının dili bu olunca Türkiye’nin gündemi de bu olacak, televizyondaki tartışmalar da bunlar olacak" dedi.

Seçimlerden galibiyetle çıkması durumunda Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kullanmayacağı yönündeki açıklamalarını yineleyen İnce, öğrencilere verilecek 'gençlik' ve 'cumhuriyet' burslarının maliyetinin de buradan sağlanacak tasarruftan karşılanacağını savundu. İnce, "Sarayı 6 ay halkımıza açacağım, 6 ay sonra kapatacağım. Tasarrufla gençlere burs vereceğim. İlk 5 bine girmiş en zeki çocuklarına vereceğim sarayı 6 ay sonra. Orayı bir bilim merkezi yapacağım" diye konuştu.

"Neden hakaret etsin yurdumun insanı bana, ben onlara tezek demeyeceğim ki!"

Göreve gelmesi halinde, 'Cumhurbaşkanına hakaret' yasasını değiştireceğini açıklayan İnce, "Davaları da, hakaret işini de ortadan kaldıracağız. Neden hakaret etsin yurdumun insanı bana! Ben onlara tezek demeyeceğim ki. Ben hakaret etmediğim sürece milletim de bana etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan İnce, "Dün Sayın Erdoğan diyor ki muasır medeniyet seviyesine çıkacağız. Çok güzel, mutlu oldum. Batı’da seçimler şöyle oluyor. Adaylar televizyon programına karşılıklı çıkıyorlar, tartışıyorlar. Ben sizinle ve diğer adaylarla, madem ki diyorsanız muasır medeniyetler seviyesini geçeceğiz. Gelin tartışalım, hayallerimizi anlatalım" dedi.

"Medya susmuş, sesini çıkaramıyor; iş dünyası korkmuş"

Yalova'da yaptığı ilk seçim mitingi, ana akım televizyon kanallarının hiçbiri tarafından yayınlanmayan İnce, medya patronlarına yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "Medya susmuş, sesini çıkaramıyor. Manşete koyamaz. İş dünyası korkmuş. Hiçbir umudum yok. Zerre kadar umudum yok. Benim umudum millette" diye konuştu. İnce'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

-Toplumun ezici bir çoğunluğu mutsuz, huzursuz. Erdoğan inince ne olur? Döviz inerse, faizler inerse, işsizlik rakamları, enflasyon, gübre fiyatı, mazot fiyatı inerse Erdoğan da insin kardeşim o zaman. 80 milyondan daha mı değerli?

-Medya susmuş, sesini çıkaramıyor. Manşete koyamaz. İş dünyası korkmuş. Hiçbir umudum yok. Zerre kadar umudum yok. Benim umudum millette. Bu fakir fukara millete güveniyorum. Devrimi gerçekleştirecek.

"Ne iş dünyasına ne medya patronlarına güvenim var"

-Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da nasıl imanıyla mücadele ettiyse, bu kampanyada da savaş gibi değil ama zafere ulaşmak için ter dökerek mücadele edecek. Ben bunu milletimizle birlikte yapacağım. Ne iş dünyasına ne medya patronlarına güvenim var. Sizlerin de içinin kan ağladığını, yapamadığınızı, yazamadığınızı, göremediğinizi ben de biliyorum.

-Siyasette önümüzdeki dönemde uzay madenciliğini konuşacağız. Hurafeler değil bilim konuşacak insanlar. Kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak ilk kez. Cumhurbaşkanının dili bu olunca Türkiye’nin gündemi de bu olacak, televizyondaki tartışmalar da bunlar olacak.

-Türkiye için hayallerimi, ufkumu, gelecek vizyonumu anlatacağım. Bir öneride bulunuyorum. Dün Sayın Erdoğan diyor ki muasır medeniyet seviyesine çıkacağız. Çok güzel, mutlu oldum. Batı’da seçimler şöyle oluyor. Adaylar televizyon programına karşılıklı çıkıyorlar, tartışıyorlar. Ben sizinle ve diğer adaylarla, madem ki diyorsanız muasır medeniyetler seviyesini geçeceğiz. Gelin tartışalım, hayallerimizi anlatalım.

-Benim diğer adaylardan bir farkım olsun. Fizik öğretmeni bir aday olarak şunları söylemek istiyorum: Emeklilere bin lira verilecek mi, verilecek. Benim derdim gençler, çocuklar, geleceğimiz. Ben o çocuklara 16 yıl fizik anlattım. Allahın izni, milletin izniyle cumhurbaşkanı olduğumda ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs’ta gençlik, 29 Ekim’de cumhuriyet bursu. Sarayı 6 ay halkımıza açacağım, 6 ay sonra kapatacağım. Tasarrufla gençlere burs vereceğim. İlk 5 bine girmiş en zeki çocuklarına vereceğim sarayı 6 ay sonra. Orayı bir bilim merkezi yapacağım.

Bilal Erdoğan'a: Babasına söylesin, babası gelsin

-Cumhurbaşkanına hakaret maddesini kaldıracağız. Davaları da, hakaret işini de ortadan kaldıracağız. Neden hakaret etsin yurdumun insanı bana! Ben onlara tezek demeyeceğim ki. Ben hakaret etmediğim sürece milletim de bana etmeyecektir.

-(Bilal Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili soruya) Ben Bilal Erdoğan'ın babasıyla muhatabım. Babası sorsun. Babasına söylesin, babası gelsin.