T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muharrem İnce, Demirtaş ziyareti sonrası Hakkari'de miting yapacak

İnce'nin programını Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinden dolayı değiştirdiği öğrenildi

08 Mayıs 2018 13:37

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra Hakkari'de seçim mitingi yapacak.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin seçim kampanyasından yeni başlıklar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Çarşamba günü Edirne’ye giderek HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edecek olan İnce, kentte bir miting de düzenleyecek.

İnce’nin Edirne’den sonraki programı için ilk olarak Diyarbakır planı yapıldı. Ancak 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bu kente alınan Türkiye Ziraat Kupası final maçı oynanacak. Erdoğan’ın maçı izlemek için Diyarbakır’a gitme ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal üzerine programların çakışmaması için Diyarbakır yerine Hakkari’ye gitmeye karar verildi.

ETİKETLER

muharrem inceselahattin demirtaşchphdpziyaretedirnediyarbakırhakkarıtayyip erdoğanmaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24