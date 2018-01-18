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"Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak, sert bir konuşma hazırlıyor"

"İmza toplamaya cuma günü başlayacak..."

18 Ocak 2018 13:37

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Muharrem İnce'nin de CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını söyledi.

"Ümit Kocasakal’ın ardından, en geç gelecek hafta Muharrem İnce de kesin adaylığını açıklayacak" diyen Sarıkaya, "İmza toplamaya cuma günü başlayacak İnce’nin en geç gelecek hafta içinde adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor" diye yazdı.

Sarıkaya'nın Habertürk'te "Yerel Odaklar" başlığıyla yayımlanan yazısından ( 18 Ocak 2018) ilgili bölüm şöyle:

CHP’de, büyük kurultaya 2 hafta kala genetiğine yer etmiş iç mücadele ruhu canlandı.

Ümit Kocasakal’ın ardından, en geç gelecek hafta Muharrem İnce de kesin adaylığını açıklayacak.

İmza toplamaya cuma günü başlayacak İnce’nin en geç gelecek hafta içinde adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

İnce’nin, büyük kurultayda başta İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen CananKaftancıoğlu’nun geçmiş sosyal medya paylaşımları olmak üzere, parti politikası üzerine sert bir konuşma metni hazırladığı biliniyor.

İnce’nin yakın çevresine “Geçen kurultayda 175 imzayla aday oldum ve 415 oy aldım, bu kez onun çok üzerinde bir imzayla kurultaydan çıkarım” dediği aktarılıyor.

Başka adayların da çıkma ihtimalinden söz ediliyor...

CHP’de bütün bu gelişmeleri de İstanbul İl Kurultayı’nda Kaftancıoğlu’nun az bir oy farkıyla seçilmesi tetikledi.

Kaftancıoğlu’nun geçmiş sosyal medya paylaşımlarının gündeme getirilmesi, hükümetin de bunlar üzerinden ağır eleştiriler geliştirmesi CHP’yi de hareketlendirdi.

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